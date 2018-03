Dabei spielt Handpuppe Isabell, geführt von Release-Mitarbeiterin Kerstin Töller, die Hauptrolle. Die zehnjährige Isabell ist eins von vier Geschwistern und lebt mit einer alkoholkranken Mutter. „Unser Hauptaugenmerk ist es, Kinder stark zu machen und zu vermitteln: Du bist nicht allein mit diesem Problem“, fügt Gabrielle Helmstedt, die seit über 30 Jahren bei Release arbeitet und die Nebenstelle in Bassum leitet, an. Isabell symbolisiert dabei eins von über 2,56 Millionen Kindern, das in einer Familie lebt, in dem ein Elternteil suchtkrank ist.

Die selbstgefertigte Handpuppe wird zum Sprachrohr vieler Kinder und holt das Elchthema – wir reden nicht drüber – ans Licht, erkennt auch Streetworker und Sozialpädagoge Andreas Storn, der seit einiger Zeit bei Fönix aktive ist. „Durch die Aufführung konnten wir den Schülerinnen und Schülern zwischen zehn und 14 Jahren das Thema spielerisch näher bringen“, so der Sozialpädagoge. Wie sensibel das Thema Sucht ist, sei klar erkennbar meinen alle drei. Am Ende der Vorführung rundete Fragen an die zwei Spielerinnen den Nachmittag ab.