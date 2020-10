Zahlreiche Prominente, darunter Matthew McConaughey (Bild), Sharon Stone oder Bill Gates, bedankten sich bei dem US-amerikanischen Immunologen Dr. Anthony Fauci für seine Arbeit während der Corona-Pandemie. (2018 Tristan Fewings/Getty Images)

In Deutschland sind Virologen wie Christian Drosten oder Hendrik Streeck aus den aktuellen Talkshows nicht mehr wegzudenken. Und auch die US-Amerikaner setzen auf die Meinung ihrer Virologen - ganz besonders auf die von Dr. Anthony Fauci. Der Direktor des „National Institute of Allergy and Infectious Diseases“ wurde am Montagabend während der Verleihung der Samuel-J.-Heyman-Medaillen für Verdienste um Amerika mit der Auszeichnung „Bundesangestellter des Jahres“ geehrt.

Bei der virtuellen Zeremonie, die von Komiker Kumail Nanjiani („Stuber“, „Silicon Valley“) moderiert wurde, nahmen auch zahlreiche Prominente teil. Schauspielerin Kristen Bell eröffnete die Ehrung mit den Worten: „Falls Sie mit Dr. Faucis Arbeit nicht vertraut sind, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Ankunft hier auf dem Planeten Erde. Wir heißen Sie und Ihr Raumschiff willkommen.“

„Schitt's Creek“-Schauspieler Eugene Levy richtete seine Worte direkt an den Immunologen: „Sie waren die beruhigende Stimme während der schlimmsten Pandemie seit 100 Jahren, und Sie waren ein Held für mich und für Millionen und Abermillionen von Amerikanern.“

Sharon Stone, Matthew McConaughey und Bill Gates bedanken sich

Und auch Stars wie Sharon Stone, Matthew McConaughey und Bill Gates äußerten sich mit lobenden Worten über den 79-jährigen Immunologen. „Danke, dass Sie uns gezeigt haben, was Würde bedeutet. Danke, dass Sie der Macht die Wahrheit gesagt haben. Danke, dass Sie mutig waren. Ich danke Ihnen“, lobte ihn Stone, die Fauci seit vielen Jahren durch ihre gemeinsame Arbeit im Kampf gegen HIV kennt. McConaughey bedankte sich ebenfalls: „Ich habe gesagt, dass nicht alle Helden Umhänge tragen, Sie sind ein leuchtendes Beispiel dafür.“

Und auch Unternehmer Gates zollte dem Virologen seinen Tribut. „Die meisten Menschen haben Dr. Fauci in diesem Jahr kennengelernt, aber er kämpft seit einem halben Jahrhundert gegen Krankheiten“, so der 64-Jährige. „Dr. Fauci, ich möchte Ihnen danken, dass Sie Ihr Leben der Wissenschaft und den Fakten gewidmet haben und dass Sie immer die Wahrheit gesagt haben, selbst in den schwierigsten Momenten.“

Dr. Fauci forscht seit fünf Jahrzehnten zu Krankheiten wie AIDS, dem West-Nil-Virus, SARS, Ebola, Zika, H1N1 und dem neuartigen Coronavirus. Wegen seiner Arbeit ist er während der Corona-Pandemie zu einer Ikone geworden. Inzwischen gibt es sogar Merchandise-Produkte wie T-Shirts, Tassen oder sogar Donuts mit Dr. Faucis Porträt.