Barbara Meier wurde vor wenigen Tagen Mutter. Nun bedankte sie sich bei ihren Fans - und Heidi Klum. (Antony Jones/Getty Images)

Barbara Meier im Mutterglück: Vor sechs Tagen gab das Model via Instagram bekannt, dass ihre Tochter Marie-Therese gesund zur Welt gekommen ist. Diese Nachricht machte offenbar nicht nur die frischgebackene Mama überglücklich, sondern führte auch bei ihren Followern zu emotionalen Reaktionen. Das geht aus einem neuen Posting der 33-Jährigen hervor. Zu einem Bild, das sie freudestrahlend mit einem Blumenstrauß zeigt, schrieb sie: „Ich bin immer noch ganz überwältigt! Nicht nur von der Geburt und unserer wundervollen Tochter, sondern auch von all den lieben Nachrichten, Kommentaren, Briefen, Blumen und Geschenken, die wir bekommen haben!“

Dadurch, dass sich so viele Leute mit ihr freuen würden, mache „alles ein kleines bisschen mehr Spaß“. Außerdem bedankte sich Meier mit einem Augenzwinkern bei einer ihrer größten Förderinnen: Heidi Klum. An ihre einstige „Germany's Next Topmodel“-Chefin gerichtet, schrieb die Gewinnerin von 2007: „Danke Heidi Klum, dass Du mir damals beigebracht hast, mich innerhalb von acht Minuten für ein Foto zu stylen.“ Diese Fähigkeiten könne sie nun gut gebrauchen.

Besondere Namensfindung

Am vergangenen Freitag hatte Barbara Meier ebenfalls über Instagram die frohe Kunde geteilt, dass sie Mutter geworden sei, und ein Bild mit zwei kleinen Babyfüßchen und einer Blume, die zwischen die Zehen gesteckt ist, gepostet. Das Posting versah sie mit dem Kommentar: „Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt! Wir sind unglaublich stolz und verzaubert von diesem süßen kleinen Wesen und freuen uns darauf, unseren Lebensweg ab jetzt zu dritt zu gehen!“

Außerdem erklärte das Model, durch den Namen seien ihre Familie und die ihres Ehemanns Klemens noch stärker verbunden: „Nicht nur ihre Geburt, sondern auch ihr Name vereint unsere Familien: 'Marie' war Klemens' unglaublich beeindruckende Großmutter und 'Theresia' meine wundervolle Oma.“

Barbara Meier und Klemens Hallmann haben sich im Juni 2019 das Jawort gegeben. Die beiden sind bereits seit 2016 ein Paar.