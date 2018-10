Unter den Teilnehmern verloste der Beirat wieder Einkaufsgutscheine, die am 25. September durch Barbara Wuthe, Mitglied des Organisationsteams des Beirates im Rathaus, an glückliche Gewinnerinnen übergeben wurden. Zusammen mit der Sprecherin, Christiane Knof-Grotevent, sowie des stellvertretenden Sprechers Konrad Ollmann war natürlich auch Gelegenheit, sich noch einmal an die so angenehm bewältigten heißen Sommertage zu erinnern. Der mit 40 Euro dotierte erste Preis ging an Wilma Friedrich. Mariechen Brehe und Doris Rühe erzielten den zweiten und dritten Platz und erhielten jeweils 20 Euro.

Auf dem Foto vorne sind Wilma Friedrich, Barbara Wuthe und Mariechen Brehe zu sehen (von links); hinten stehen Christiane Knof-Grotevent und Konrad Ollmann; es fehlt Doris Rühe.