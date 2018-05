33 der mittlerweile 53 Mitglieder waren zur Versammlung erschienen. Zu Beginn der Versammlung wurde des Ehrenmitglieds Kurt Siejna gedacht, der im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben war.

In diesem Jahr konnten sich viele Torfteufel über ein Jubiläum freuen. Für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielt Angela Höyns-Pinkawa eine Urkunde. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Sabine Schmidt, Anneliese Schomaker, sowie Hella und Manfred Kosten geehrt. Bereits seit 20 Jahren sind Tobias Schmidt und Ingrid Monsees dem Verein verbunden. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde das Gründungsmitglied Irmtraut Geffken geehrt. Ebenfalls Gründungsmitglied ist Orchesterleiterin und Dirigentin Minja Marx. Die Torfteufel bedankten sich bei ihr, indem sie Minja Marx einstimmig zum Ehrenmitglied ernannten. Die erste Vorsitzende Helga Thoede bedankte sich bei Minja Marx für die Gründung der Torfteufel, ihren unermüdlichen Einsatz, das Orchester musikalisch zu leiten und zu fördern, sowie für die gute Laune und den Spaß.

Anschließend folgten Berichte der Vorstandsmitglieder über das vergangene Jahr. Minja Marx blickte mit Freude auf das gemeinsame Probenwochenende in Steinkimmen, insbesondere das altersübergreifende gute Miteinander und das gelungene Kirchenkonzert am 1. Advent in Osterholz-Scharmbeck zurück. Besonders positiv hervorgehoben wurden die neuen Mitglieder Daniela, Helck, Martina Rahlfs sowie Fynn Meyer, der durch das Förderprogramm „Next Generation“ in den Verein gekommen ist. Es sind noch Plätze im Förderprogramm frei. Leider fehlt es am Bass und am Schlagzeug an Nachwuchs.

Weitere Berichte des Technikers Nico Marx, der Jugendwartin Sabine Schmidt und des Festausschusses (Steffi Stotz) folgten. Kassenwartin Ilka Cordes präsentierte eine gesunde Kassenlage und berichtete von den getätigten Anschaffungen, wie z.B. einer Klarinette für das Förderprogramm „Next Generation“, die durch eine Spende des Lions Clubs finanziert wurde.

Die Kasse wurde von Nils Krentzel und Helke Sievert geprüft. Beide haben eine ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt und um Entlastung der Kassenwartin Ilka Cordes und des gesamten Vorstands gebeten. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Wahlen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist die 2. Vorsitzende Barbara Carlin. Als Nachfolgerin wurde Isa Ossarek gewählt. Als Nachfolger für Techniker Nico Marx wurde Luc Wengeborski einstimmig gewählt. Ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden ist Claudia von Bursy. Nach 16 Jahren Vorstandsarbeit übergibt sie das Amt der 2. Kassenwartin an Martina Rahlfs. Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern wurde der Abschied mit einem kleinen Präsent versüßt. Als neue Kassenprüferin wird Nils Krentzel durch Inka Schröder ersetzt.

Nach einer Unterbrechung für ein gemeinsames Essen kam es zum Tagesordnungspunkt „Änderung des Jahresbeitrages“. Die Versammlung stimmte der von Kassenwartin Ilka Cordes vorgeschlagenen moderaten Beitragserhöhung zum 1. Januar 2019 einstimmig zu.

Für das laufende Jahr sind bereits viele Termine im Kalender der Torfteufel eingetragen. Viele gebuchte Auftritte, aber auch das traditionelle Adventskonzert in der Marienkirche in Osterholz-Scharmbeck am 1. Advent. Hierfür konnte der Chor „Ton in Ton“ aus Worpswede gewonnen werden. Neben den Auftritten wird auch sicherlich das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz kommen. Geplant ist unter anderem ein Ausflug nach Hamburg mit Sightseeing und Hafenrundfahrt.

Als besonderes Highlight freuen sich die Torfteufel auf das Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen am 28. Oktober in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck, das unter dem Motto „Eine musikalische Zeitreise“ steht.