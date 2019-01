Kaum einer prägte den Darts-Sport so wie Phil Taylor. Ein Jahr nach seinem Karriereende gibt er im Sport1-Interview jedoch zu: "Professionelles Darts vermisse ich überhaupt nicht." (Harry Trump/Getty Images)

29 Teilnahmen bei Weltmeisterschaften, 16 Titel: Keiner hat den Darts-Sport mehr geprägt wie Phil Taylor. Bei der WM im vergangenen Jahr trat der 58-Jährige mit einer Finalniederlage gegen Rob Cross ab. Seine ehemalige Leidenschaft scheint Taylor allerdings wenig zu vermissen, wie er in einem Interview mit Sport1 nun betonte: „Professionelles Darts vermisse ich überhaupt nicht und ich habe es geliebt, an Weihnachten zu Hause zu sein.“

Die diesjährige Weltmeisterschaft habe er kaum verfolgt. Dass ihn die Fans mit Gesängen ehrten, sei aber „wundervoll“ gewesen, so der Brite. Den Grund für die enorme Dominanz des amtierenden Weltmeisters Michael van Gerwen sieht der Ex-Profi darin, „dass die anderen Spieler Angst vor ihm haben“. Dem deutschen Talent Max Hopp traut er derweil eine große Karriere zu. Er könne es „bis an die Spitze schaffen“.

Positiv äußerte sich Taylor in dem Interview auch über einen anderen Deutschen. Über Fußballtrainer Jürgen Klopp urteilte Taylor: „Ich liebe seine Leidenschaft für das Spiel. Die Spieler spielen für ihn, sie gehen durchs Feuer für ihn.“ Sein Fußballherz schlage aber eher für Manchester United. Auch in Deutschland hat der Rekordweltmeister eine Lieblingsmannschaft. „Ich war einige Male bei Bayern München. Es mein liebstes Team“, so Taylor. Besonders Franck Ribéry habe es ihm angetan, er sei „schnell und stoppt niemals“. Nur einer stehe in seiner Gunst noch weiter oben: „Mein liebster Spieler überhaupt ist Lothar Matthäus. Und ein guter Dartspieler ist er auch noch.“