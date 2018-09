Der TSV Cluvenhagen hat eine neue Sparte eröffnet. Der Vorsitzende Frank Rottstegge freut sich, dass nun auch der Dartsport im Verein angeboten werden kann. Ansprechpartner ist Tobias Schill, der Übungsstunden in der Halle Multiball in Etelsen, Bremer Straße 53, jeden Montag von 18 bis 21 Uhr anbietet.

Der Dartsport hat seinen Ursprung bei Wagenrädern, denn so wie damals die Speichen ist heute die Dartscheibe aufgeteilt. Mutterland des Dartsports ist England. Die Dartscheibe ist aufgeteilt in 20 Segmente mit Wertigkeit von eins bis 20 und dem Mittelpunkt Single Bull (grün) mit 25 Punkten und Bull's Eye (rot) mit 50 Punkten.

In ihren neuen Trikots, gesponsert von Stefan Vesterling von Multiball, stellten sich die Dartsportler jetzt dem Fotografen. Zwei Mannschaften hat der TSV Cluvenhagen in der Kreisliga 2 des Bezirksdartverbandes Lüneburger Heide gemeldet. Dort gibt es jetzt 28 Vereine mit 498 aktiven Spielern. Jede Mannschaft besteht aus vier bis sechs Spielern. Zwölf Spiele sind zu absolvieren, davon acht Einzel und vier Doppel. Gewertet werden die Best of five und 501 double out.