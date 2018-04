Will sich "in der Nahrungskette noch etwas hocharbeiten": Mats Hummels ist betrübt, dass er nicht in die ProSieben-Show "Beginner gegen Gewinner" durfte. (Ross Kinnaird/Getty Images)

Angekündigt war ein Duell Weltmeister gegen Weltmeister: Kai „deto“ Wollin wollte in der neuen Ausgabe der ProSieben-Show „Beginner gegen Gewinner“ keinen Geringeren als Nationalspieler Mats Hummels herausfordern. Wenn auch „nur“ an der Konsole beim E-Sport-Klassiker „FIFA“. Doch zum Kräftemessen zwischen Bayern-Verteidiger und PlayStation-Champion kam es nicht.

Moderator Joko Winterscheidt konnte Mats Hummels in der Live-Show am Samstagabend lediglich per Facetime kurz zuschalten. Er sei „nicht richtig in Form“, bewertete der 29-Jährige seine Konsolen-Verfassung. Doch natürlich steckte hinter der überraschenden Absage etwas ganz anderes.

„Mir wurde der Auftritt kurzfristig untersagt aufgrund des anstehenden CL-Spiels“, entschuldigte sich der Weltmeister von 2014 in einer Mitteilung bei Twitter. „Nachvollziehbar, aber schade natürlich“, zeigt sich Hummels einsichtig und konnte sich doch eine Spitze gegen seinen Arbeitgeber nicht verkneifen: „Muss mich in der Nahrungskette noch etwas hocharbeiten.“

Bayern München muss am Dienstag bei Real Madrid die 1:2-Hinspielpleite von vergangener Woche wettmachen, um doch noch ins Finale der Champions League einzuziehen. So schwer die Aufgabe ist: Der Termin dürfte bereits länger im Kalender der Bayern-Verantwortlichen gestanden haben - ebenso wie Hummels' geplanter Auftritt bei Joko Winterscheidt.