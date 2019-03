Für das neue Album "Still On My Mind" habe Dido alle Songs auf dem Sofa sitzend eingesungen. "Über die Jahre habe ich ein gespaltenes Verhältnis zur Aufnahme-Kabine entwickelt. Ich hasse es einfach. Es ist zu still für mich", berichtete die 47-Jährige (BMG)

Das Album „No Angel“ machte Dido 1999 binnen kurzer Zeit weltbekannt. Ihr Song „Thank You“ wurde sogar von Rap-Star Eminem zum Hit „Stan“ weiterverarbeitet. 20 Jahre später ist die Musikerin noch immer gut im Geschäft, trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer bodenständigen Attitüde. Dazu passt auch der Rahmen, in dem sie ihr aktuelles Album „Still On My Mind“ aufgenommen hat. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erzählte Dido, sie habe alle Songs sitzend auf dem Sofa eingesungen. „Über die Jahre habe ich ein gespaltenes Verhältnis zur Aufnahme-Kabine entwickelt. Ich hasse es einfach. Es ist zu still für mich“, berichtete die 47-Jährige. Sie sei einfach lieber mit Leuten zusammen, als hinter einer Glaswand eingesperrt.

Ihre neue Platte sei „die vermutlich kleinste Album-Produktion, die ich jemals hatte“, so Dido weiter. „Es war wie zum Beginn meiner Karriere: keine Erwartungen, keine Hetze, kein Druck, nicht mal eine Plattenfirma. Es war totale Freiheit“, sagte Dido gegenüber der teleschau. Meistens sei sie nur gemeinsam mit ihrem Bruder Rollo und ihrem Kumpel Ryan im Studio gewesen. Außerdem sprach die Britin über die Beziehung zu ihrem Bruder: „Mein Bruder ist mein größter Unterstützer und Komplize.“ Zudem sei er „ein großer Motivator“.

Dass sie in drei Jahren 50 Jahre alt werde, interessiert die Sängerin derweil noch nicht: „Ich fange erst in zwei Jahren an, mir darüber Gedanken zu machen, ob mich das tangiert.“ Zwar habe sie keine Zauberformel gegen das Altern, aber sie sei ständig draußen und gehe spazieren, erläuterte Dido. „Und ich schlafe ausreichend, wenn ich kann“, sagte sie. Womit wir wieder beim Sofa wären ...