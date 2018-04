Dirk Steffens auf einem Trip um die Welt: Für die dreiteilige Dokumentation "Terra X: Die Reise der Menschheit" analysierte der Norddeutsche die Migrationsbewegungen des Homo Sapiens seit dessen Aufbruch in Zentralafrika. (ZDF / Martin Christ)

Migration ist so alt wie die Menschheit selbst. Und: Wenn man lange genug zurückschaut, sind wir alle miteinander verwandt. Tatsächlich sind Nationalismus und Rassismus relativ moderne Erfindungen. In „Terra X: Die Reise der Menschheit“ zeigt das ZDF an drei Sonntagen (29. April, 6. und 13. Mai, jeweils 19.30 Uhr), wie unsinnig jegliche Form von Fremdenfeindlichkeit ist. Nicht weil die Sendung explizit politisch wäre, sondern weil der alte Hippie-Traum „We are family“ nichts als die nackte Wahrheit darstellt. Verfolgt man den eigenen Stammbaum nur 600 Jahre zurück, kommt jeder Mensch bereits auf eine Milliarde Vorfahren. Und auf einen Genpool, der alle Völker der Erde umspannt.

Während Teil eins von „Die Reise der Menschheit“ die frühmenschliche Geschichte über die Antike bis zur Entdeckung Amerikas durch den Europäer Christoph Kolumbus zeigt, berichtet Teil zwei, „Fremde Welten“, von der Eroberung der neuen Kolonien. Weil nur 100 Jahre nach Kolumbus 90 von 100 Millionen der amerikanischen Ureinwohner ausgestorben waren, vor allem durch eingeschleppte Krankheiten, „importierte“ man zwölf Millionen Sklaven aus Afrika als Arbeitskräfte. Unfreiwillige Migrationsbewegungen, deren Folgen die Menschheit noch heute beschäftigt.

Eine dreiteilige ZDF-Doku erklärt den Menschen als Wanderer: Vor 60.000 Jahren macht sich der Homo sapiens in Zentralafrika auf, die Welt zu entdecken. Wir alle sind seine Nachkommen. (ZDF / Reality Media)

Teil drei der von Dirk Steffens präsentierten ZDF-Doku konzentriert sich schließlich auf Wanderungen des Menschen ab der industriellen Revolution. „Welt in Bewegung“ berichtet von den verschiedenen europäischen Auswanderungswellen gen Amerika, von der zunehmenden Popularität des Nationalismus-Gedankens im 19. Jahrhundert und von modernen Migrationsbewegungen.

Vor etwa 60.000 Jahren verließ der moderne Mensch, der Homo Sapiens, den afrikanischen Kontinent. Was ihn dazu trieb, ob es Hunger oder Abenteuerlust war, ist nicht bekannt. Von da an erweiterte der Mensch seinen Radius um erstaunliche 50 Kilometer pro Generation. Schließlich waren damals alle zu Fuß unterwegs, barfuß oder in kälteren Regionen mit selbst gemachten Schuhen. Auch andere Frühmenschen hielten den afrikanischen Homo Sapiens nicht auf. Auch nicht der Neandertaler aus Europa. Die Wanderer aus Zentralafrika waren geschickter und sprachfertiger, sie waren besser im assoziativen Denken, auch einfühlsamer. Im Grunde sind wir also alle Afrikaner.

Dass Menschen unterschiedlich aussehen, obwohl alle aus Afrika stammen, ist das Resultat von Migration. Der Körper passte sich - über die Generationen - den klimatischen Bedingungen seiner neuen Heimat an. (ZDF / Martin Christ)

Aber, was man früher nicht wusste, es gab auch Paarungen zwischen den verschiedenen Frühmenschen. Jeder trägt heute noch ein bis anderthalb Prozent Neandertaler-Erbgut in sich. Vor 15.000 Jahren war der Mensch schließlich auf allen bewohnbaren Erdteilen angekommen und heimisch geworden. Nur 2.000 Generationen brauchte er für diese Weltreise. Von Afrika ging es über Asien nach Europa. Später über die noch existierende Landbrücke in Nordostasien nach Amerika und auf dem Seeweg nach Australien.

Diese Wanderung ist im Genom eines jeden Menschen verewigt. Seit den 80-ern kann man seine persönliche Abstammung im Labor analysieren lassen. „Terra X“-Moderator Dirk Steffens hat es für seinen neuen Film getan: 34 Prozent von ihm sind nordwesteuropäisch, 20 Prozent skandinavisch, 20 Prozent französisch-deutsch, sieben Prozent britisch-irisch - das kam dabei heraus. Ein wenig Balkan, Südeuropa und Aschkenasisches ist auch im Reise-Anchorman des ZDF mit drin. Für den Archäogenetiker Johannes Krause ist diese Vielfalt wenig überraschend: „Alle Europäer sind sehr eng miteinander verwandt. Fast jeder hat ein genetisches Potpourri in seiner Erbmasse“, erklärt er.

Für die Besiedlung kälterer Regionen musste der Mensch neben warmer Kleidung auch Schuhe erfinden. In der Doku macht sich Moderator Dirk Steffens übrigens - unter Anleitung eines Experten - eigene Steinzeitschuhe. (ZDF / Reality Media)

Krause erklärt in Folge eins „Der Aufbruch“ zudem, warum uns Stammbäume täuschen: „Wir gehen nicht nur auf eine Person zurück, sondern auf viele. In jeder Generation verdoppeln sich unsere Vorfahren. Über 200 Jahre betrachtet haben wir 1.000 Vorfahren. Über 400 Jahre sind es eine Million und über 600 Jahre liegt man schon bei einer Milliarde.“ Wenn jemand also stolz ist auf seinen vielleicht 1.000 Jahre zurückreichenden Stammbaum, dann ist das vor allem: ein Irrtum. Viele Leser dieser Zeilen dürfte ebenso eng verwandt mit den frühen Vorfahren von Prinz Charles sein wie der englische Thronfolger selbst.

Aktuell leben 255 Millionen Menschen laut UN nicht in jenem Land, aus dem sie stammen. Gemessen an der Gesamtzahl der Weltbevölkerung ist das nicht mehr als früher. Trotz Globalisierung wird heute also nicht mehr gewandert als in den Jahrhunderten zuvor. Auch das ist vor dem Hintergrund angeheizter politischer Debatten eine erstaunliche Erkenntnis.

Dirk Steffens in einem ehemaligen Sklavenfort an der Cape Coast in Ghana: Von Samuel Ntewusu, Professor für Geschichte, erfährt er, welche Folgen die erzwungene Migration der Sklaverei bis heute hat. (ZDF / Martin Christ)

Wer nicht bis zur ZDF-Ausstrahlung warten kann: ARTE zeigt die drei 45 Minuten langen Folgen bereits am Samstag, 21. April, um 20.15 Uhr, in einem Rutsch als Vorpremiere.