In einem Interview mit dem Magazin "Esquire" gab Shia LaBeouf tiefe Einblicke in sein Seelenleben. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Mal verschenkt er seine gesamten Klamotten an Kanye West, mal lässt er sich stundenlang dabei filmen, wie er im Kino sitzt: Shia LaBeouf machte in den vergangenen Jahren vor allem mit bizarren Aktionen von sich reden. Im vergangenen Jahr dann der Tiefpunkt: Der Schauspieler wurde wegen ungebührlichen Verhaltens Polizeibeamten gegenüber zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. In einem Interview mit dem Magazin „Esquire“ verriet der 31-Jährige nun den traurigen Grund für sein seltsames Verhalten.

Als Kind habe er miterlebt, wie seine Mutter von einem Unbekannten vergewaltigt wurde. „Ich bin erstarrt“, so LaBeouf über das traumatische Erlebnis. Seine erste Verhaftung stehe im Zusammenhang mit dem Erlebten: „Irgendein Typ hat auf einem Parkplatz das Auto meiner Mutter gerammt, und ich dachte nur: 'Ich muss meine Mutter rächen!' Also bin ich ihm hinterher, mit einem Messer.“ Seitdem schlafe er stets mit einer Waffe in der Nähe: „Ich habe immer gedacht, dass jemand einfach ins Zimmer kommt. Mein ganzes Leben.“

Als Kind habe er mitbekommen, wie seine Mutter vergewaltigt wurde, so LaBeouf. (Ian Gavan/Getty Images)

Seine öffentlichen Ausraster seien keine geplanten Provokationen, so der Schauspieler, der mit der „Transformers“-Reihe bekannt wurde. „Was ihr da seht, ist ein kämpfender Versager, der der Welt seinen Arsch hinhält. Ich muss mich selbst damit konfrontieren und muss die Verantwortung für mein Verhalten übernehmen, bevor ich wieder da rausgehe und arbeiten kann. Also versuche ich, kreativ zu bleiben und aus meinen Fehlern zu lernen.“

In den deutschen Kinos war Shia LaBeouf zuletzt in dem hochgelobten Sportfilm „Borg/McEnroe“ zu sehen.