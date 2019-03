Brie Larson stört sich daran, dass bei einer Frau immer über ihren Körper gesprochen wird. (Suhaimi Abdullah/Getty Images)

Das gab es noch nie: Rund 455 Millionen US-Dollar spielte „Captain Marvel“ am ersten Wochenende weltweit in den Kinos ein - mehr als jeder andere Film mit einer weiblichen Hauptrolle zuvor. Alleine in Deutschland lockte das Superheldenabenteuer rund 639.000 Zuschauer in die Kinos. Hauptdarstellerin Brie Larson sieht die Tatsache, dass „Captain Marvel“ der erste Marvel-Film ist, der eine weibliche Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt, dennoch entspannt. „Für mich persönlich ist das überhaupt nicht wichtig. Ich mag die Figur von Captain Marvel sehr. Aber die historische Dimension, die der Film vielleicht hat, die gehört ja nicht mir“, erzählt die 29-Jährige im Interview mit der Agentur teleschau.

Auch als Vorbild sieht sie sich ungern: „Man kann kein Vorbild sein, wenn man sich vornimmt, ein Vorbild zu sein“, so Larson. Dass im Zusammenhang mit dem Film, in dem sie viele Action-Szenen spielt, auch über ihren Körper gesprochen wird, stört die Schauspielerin: „Ich wollte nie, dass mein Körper Gesprächsstoff wird. Am liebsten wäre ich nur eine Bewusstseinsentität, die in einem Einweckglas wohnt“, sagt Larson. „Wenn man den Körper einer Frau hat, dann wird darüber immer geredet: welche Form er haben sollte und wie man ihn am besten einsetzt. In dem Moment wird der Körper automatisch ein Gefängnis. Deswegen habe ich die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, meinen Geist zu schärfen und mich nicht um den Körper zu kümmern. Der war mir egal.“

Captain Marvel ist die erste weibliche Marvel-Heldin, die einen eigenen Film bekommen hat. (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Brie Larson: Ihr Körper wird zum „nützlichen Werkzeug“

Erst durch die Vorbereitungen zu „Captain Marvel“ habe sie eine neue Beziehung zu ihrem Körper entwickelt: „Er gehört jetzt zu mir und ich begreife ihn als sehr, sehr nützliches Werkzeug, mit dem man tolle Sachen machen kann.“ Vor allem Stunts hätten ihr beim Dreh viel Spaß gemacht: „Ich mochte diese rauen körperlichen Szenen sehr, auch wenn sie mir jede Menge Beulen einbrachten. Bei mir spielte sich sonst ja immer alles im Kopf ab, das Handfeste war für mich wie eine Befreiung.“

Air-Force-Pilotin Carol Danvers (Brie Larson) entwickelt nach einem Unfall Superkräfte. (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

„Captain Marvel“ hat schätzungsweise 150 Millionen US-Dollar gekostet. Der Film ist der erste Teil einer geplanten Reihe über die Air-Force-Pilotin Carol Danvers, die nach einem Unfall Superheldenkräfte entwickelt.