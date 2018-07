Philipp Lahm wird nicht mehr als Experte für die ARD vor der Kamera stehen. (Andreas Rentz/Getty Images for GQ)

Laut Medienberichten plant die ARD, Philipp Lahm nicht mehr als Fußballexperten weiter zu beschäftigen. Der Vertrag mit dem Ex-Profi war ausgelaufen und solle nicht mehr verlängert werden. Offenbar war man bei dem Sender nicht zufrieden mit Lahms Leistung während der Fußball-WM in Russland. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky äußerte gegenüber der „Bild“-Zeitung vor einigen Tagen sein Unbehagen mit der Personalie: „Philipp Lahm in unserem Team zu haben, war aufgrund seiner Erfahrung sicher sehr belebend. Manchmal hätten wir uns aber noch mehr von diesem Erfahrungsschatz und noch deutlichere Einschätzungen gewünscht.“ Balkausky bemängelte vor allem, dass Lahm seine Kritik an Bundestrainer Löw zwar über ein soziales Netzwerk geäußert hatte, nicht jedoch während einer Fußball-Sendung im Ersten. Lahm gab während der WM vom heimischen Tegernsee aus im Gespräch mit Moderatorin Jessy Wellmer analytische Kommentare zum sportlichen Geschehen ab.