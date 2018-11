Koll DRK Kreisverband Diepholz (Stefan Straßenburg)

Der Bedarf der immer älter werdenden Menschen ist unterschiedlich. Durch Unterstützung im Alltag oder Hilfe bei der medizinischen Versorgung können viele in der häuslichen Umgebung betreut werden. Ambulante Dienste leisten wertvolle Beiträge für eine gute Lebensqualität.

Die DRK Diepholz Pflege vor

Ort gGmbH betreibt acht ambulante Einrichtungen, die so über den Landkreis verteilt sind, dass eine optimale flächendeckende Versorgung gewährleistet ist. An fünf Standorten wird Tagespflege angeboten. Dort finden Senioren soziale Kontakte, Mobilisation, die Förderung geistiger und körperlicher Fähigkeiten, gemeinsame Mahlzeiten sowie pflegerische Betreuung. Vier Seniorenheime bieten eine stationäre Pflege. Auch dort ist das Spektrum der Leistungen vielfältig. Pflegebedürftige Menschen werden nach ihrem persönlichen Bedarf versorgt, und neben medizinischen und pflegerischen Hilfen kann eine abwechslungsreiche Gestaltung des Alltags in Anspruch genommen werden.

Die Bandbreite der Berufsbilder, die für die vielfältigen Dienstleistungen zum Einsatz kommen, ist groß. In engagierten Teams, zu denen examinierte Pflegekräfte, Pflegehelfer und Betreuungskräfte gehören, findet notwendige Koordination und Abstimmung statt. Die Mitarbeiter des DRK verbindet eine hohe Motivation sowie die Wertschätzung eines anerkannten Wohlfahrtsverbands für seine Angestellten.