Hans-Jürgen Wachholz (rechts) hat ein neues Buch geschrieben: „Heiligenberg ‒ Geschichte und Geschichten“. Neben ihm: Herausgeber Edgar Fischer. (Sebi Berens)

Historische Gebäude wie die Klostermühle oder das Forsthaus werden umgeben von idyllischer Waldlandschaft. Eine acht Meter hohe Wallanlage allerdings macht darauf aufmerksam, dass dort vor 800 Jahren ein Prämonstratenserkloster gegründet wurde. Dieser runde Geburtstag wird mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert. Und aus diesem Anlass hat Hans-Jürgen Wachholz ein Buch geschrieben. Der Titel: „Heiligenberg – Geschichte und Geschichten“.

Hans-Jürgen Wachholz wohnt am Heiligenberg. Als er die Ressortleitung der REGIONALEN RUNDSCHAU, eine Außenredaktion des WESER-KURIER, übernommen hat, ist er dort hinaus gezogen. Bei einem Spaziergang stolperte er über eine Info-Tafel, die seine Neugier weckte. Da können etwas nicht stimmen, dachte er, für ihn war die 3,5 Hektar große Hauptburg mehr als eine bäuerliche Fluchtburg. Als die Archäologen vor der Sanierung des Forsthauses zu graben begannen, war Wachholz schon als Experte gefragt, hielt Vorträge. Seine Recherchen führten ihn bis ins geheime vatikanische Archiv, dessen Tür sein ehemaliger Ulmer Nachbarssohn für ihn öffnete: Generalabt Thomas Handgrätinger.

(Jonas Kako)

Das Hauptprogramm zum 800. Geburtstag des Klosters Heiligenberg ist für das Wochenende 6. bis 8. Juli terminiert. In diesem Zeitraum wird es einen Festkommers geben, einen Klostermarkt, eine Theateraufführung der Bremer Shakespeare Company und einen ökumenischen Gottesdienst. Doch es wird auch schon vorher auf dieses Ereignis hingewiesen. Am 27. April stellen Bernd Hucker, Hartmut Bösche und Stefan Eick im Forsthaus Heiligenberg ihr Buch „Von Wernigerode nach Heiligenberg: Kloster Heiligenberg/Mons sanctae Mariae“ vor. Am 19. Mai singt die Gruppe Gregorianika live in der St.-Cyriakus-Kirche in Bruchhausen- Vilsen. Und am 8. Juni hält Wolfgang Griese ebenfalls im Forsthaus einen Vortrag über die Geschichte des Klosters.

Das Buch „Heiligenberg – Geschichte und Geschichten“ ist im Bremer Pressehaus erhältlich. Es kostet 24,95 Euro.