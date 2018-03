Moderne Dachdecker gehen mit der Zeit und finden für jedes Haus die passende Isolierung.

Auf dem Weg zu Niedrigenergiegebäuden in der gesamten EU fordert die geltende Energieeinsparverordnung (EnEV) stets effizientere Neubauten. Die Außenhülle des Gebäudes gerät dabei in den Fokus der Bauherren. Auch bei Altbausanierungen sollte dieser Aspekt nicht außer Acht gelassen werden.

Grundsätzlich unterscheidet man bei der Isolierung eines Daches zwischen einer Aufsparrendämmung und der Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle. Erstere ist eine Dämmung über den Sparren. Sie ist damit eine wärmebrückenarme Dachdämmung. Sie soll die Wärmebrücke der Holzsparren wirksam überbrücken. Aufsparrendämmungen werden eingesetzt, wenn das Dach komplett, also bis in den First ausgebaut und beheizt wird und die Sparren, beziehungsweise die Dachstuhlkonstruktion sichtbar bleiben soll. Sie ist eine Wärmedämmung oberhalb der Dachsparren. Der Vorteil besteht darin, dass eine lückenlose, geschlossene Dämmschicht ermöglicht wird. Außerdem ist ohne den Einsatz von Hilfskonstruktion die Verwendung von druckbelastbaren Dämmstoffen erforderlich. Die Herstellung der Luftdichtheit (an der Unterseite) stellt hohe Anforderungen an die Ausführungsqualität.

Präzise Arbeit

Die neue Aufsparrendämmung von ISOVER ist eine wirtschaftliche Lösung für die Dämmung im Steildach und die KFW-Bank fördert solche Ausbaumaßnahmen. Präzise aufeinander abgestimmte Komponenten sorgen für höchste Qualität und Sicherheit. Egal ob als reine Aufsparrendämmung oder in Kombination mit einer Mineralwolle-Zwischensparrendämmung: Durch seine guten Wärmedämmeigenschaften und seine sehr guten Verarbeitungseigenschaften ist Integra AP PIR das Material der Wahl für schlanke, wirtschaftliche Aufbauten ohne besondere Anforderungen an den Brand-und Schallschutz.

Geschlossene Dämmschicht

Sollen Schalung und Sparren als optisches Gestaltungselement vom Innenraum aus sichtbar sein, werden die Integra AP PIR Dämmplatten als reine Aufsparrendämmung oberhalb von Schalung und Klimamembran aufgebracht. Es entsteht eine rundum geschlossene Dämmschicht, die für zuverlässigen Wärmeschutz und umfassende Sicherheit sorgt.

Jedes Dämmsystem ist nur so leistungsfähig wie seine einzelnen Komponenten. Deshalb ist jedes Zubehörteil entscheidend, wenn es um effiziente Verlegung und eine sichere Gesamtlösung geht. Der Hersteller bietet aus diesem Grund präzise abgestimmte Zubehör- und Ergänzungsprodukte an. Die Komponenten des ISOVER Dach-Dämmsystems liefern langfristig zuverlässige Ergebnisse für dauerhaften Wärmeschutz.

Qualität vor Ort

Die Dachdeckerei Norbert Zwingmann hat ständig mehrere tausend Quadratmeter des Dämmmaterials auf Lager. „Vielerorts müssen Kunden auf das Dämmmaterial warten, bei uns nicht“, konstatiert Norbert Zwingmann. Der erfahrene Dachdecker hat sich einen Vorrat angeschafft, um schnell lieferfähig zu sein. Das liegt vielleicht auch an seiner Erfahrung, denn das Unternehmen besteht seit über 100 Jahren.

Heinrich Zwingmann war der erste in der Ära und legte bereits 1907 seine Meisterprüfung ab. Heute, einige Generationen später, freut sich Norbert Zwingmann, dass seine Enkel schon fast in den Startlöchern stehen. Das Wissen um das Handwerk, welches über die Jahrzehnte gesammelt wurde, wird von Vater zu Sohn weitergegeben.

Trotz aller Tradition geht der Dachdeckerbetrieb jedoch mit der Zeit. Neue Techniken, innovative Dämmstoffe und ein großer Erfahrungsschatz machen die Dachdeckerei und Zimmerei Zwingmann zum kompetenten Ansprechpartner in Sachen Neubau und Altbausanierung.

Das Team der Dachdeckerei Zwingmann an der Marie-Curie-Straße 3 beraten ihre Kunden gerne individuell über die gesetzlichen Anforderungen und die dafür erforderlichen Arbeiten.

Mehr Informationen gibt es in der Dachdeckerei Zwingmann unter der Telefonnummer 0 47 91 / 98 50 75.