Lilienthal. Die Vereine und Organisationen haben eine ganze Palette an Angeboten zusammengestellt. Auch mit dabei ist der Seniorenbeirat, der zum „Boule-Spielen“ einlädt. Ganz nach dem Motto: „Fit im Alter“. Das faszinierende Spiel mit den Kugeln ist ein beliebtes Freizeitvergnügen geworden und findet nun auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Beim Boule können Jung und Alt gut gemeinsam Sport treiben. Unter kompetenter Anleitung zeigt der Seniorenbeirat, wie es geht. Jeder kann Boule erlernen. Das Treffen ist von 11.30 bis 13 Uhr an der Boule-Bahn bei Murkens Hof.

Die Verkehrswacht Lilienthal bietet eine kostenlose Fahrradcodierung gegen eine Spende an. „Wer sein Fahrrad bei der Lilienthaler Verkehrswacht codieren lässt, macht Langfingern das Leben schwer. Verloren gegangene oder gestohlene Fahrräder können dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden, weil dieser über den Code zu ermitteln ist“, sagt der Vorsitzende Horst Beiermann. „Aber bereits im Vorfeld wirke der Code abschreckend auf Diebe. Die Codierung zeigt sofort, wer der Eigentümer des geklauten Rades ist. Die Codierung erschwert also mehr als nur den Weiterverkauf, insbesondere den über Flohmärkte oder via Internet“, so der Codierer Andree Bellmann-Vogelsang. Die Fahrradcodierung ist eine individuelle Kennzeichnung – die Codiernummer ist die verschlüsselte Adresse des Besitzers. Denn die Rahmennummer allein gibt nicht genügend Informationen. Interessierte können spontan vorbeikommen. Codiert wird in der Reihenfolge des Erscheinens. Mitzubringen sind außer dem Fahrrad ein Personalausweis und wenn möglich ein Eigentumsnachweis (Rechnung / Kaufquittung) für das Fahrrad. Fahrradcodier-Aktion Verkehrswacht Lilienthal 12 bis 16 Uhr vor Murkens Hof

Die Genossenschaft LiLi Live wird mit einem besonderen Glücksrad vor Ort sein. Hier dreht sich alles um Lilienthal. Zu gewinnen gibt es Produkte von Lilienthaler Firmen wie Eintrittskarten, Gutscheine, Gläserwurst, Blumen und vieles mehr. Das Besondere: zugunsten der DLRG Lilienthal werden rund 500 „Lilien-Zwiebeln“ gegen Spende abgegeben oder am Glücksrad gewonnen. Sprecherin Gunda Gefken: „Lilien haben unzählige Gesichter, viele Charaktere und viele Qualitäten – genauso wie unsere Gemeinde. Einmal gepflanzt, treiben die Lilienzwiebeln jedes Jahr aufs Neue aus und bereiten so viele Jahre Freude.“ Glücksrad-Aktion Lili Live von 11 bis 17 Uhr vor Murkens Hof.

Die DLRG Lilienthal steht mit ihrem neuen „Anhänger“ auf dem Rathaus-Vorplatz. Der mobile Einsatzhänger ist ein Mehrzweckwunder – und jederzeit in ein Behandlungszimmer, Kommandozentrale der Lager und mehr umwandelbar. Er kann von allen Besuchern besichtigt und getestet werden. Die Mitglieder der DLRG Lilienthal steht für alle Fragen zur Verfügung.