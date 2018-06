Riesige Fanmeilen gehören in Deutschland wie es scheint der Vergangenheit an. Nur noch wenige Städte stellen die ganz großen Public Viewing-Gelände zur Verfügung. (Sean Gallup/Getty Images)

Die Fußball-WM in Russland markiert nicht nur das sportliche, sondern womöglich auch das kommerzielle Großereignis des Jahres. Nur die wenigsten konnten sich die Tickets und Reisekosten zu den Spielen vor Ort leisten oder überhaupt welche ergattern. Die meisten deutschen Zuschauer werden zu Hause, im Biergarten oder an öffentlichen Orten das Spektakel verfolgen - Public Viewing ist hier seit Jahren das Zauberwort. Und da wollen natürlich auch die FIFA und die GEMA mitmischen. Allerdings fand in letzter Zeit ein Umschwung statt: Das eventmäßige Public Viewing inklusive Imbiss, Getränken, Eintritt und Showprogramm im großen Stil wird zunehmend durch Übertragungen in Kneipen, Bars und Biergärten verdrängt. Auflagen und horrende Sicherheitskosten sind nur ein Teil der Gründe. Wie wird sich das auf die kollektive Euphorie in den deutschen Städten auswirken? Schließlich schwappte die große Welle der Euphorie bei den vergangenen Turnieren immer von den Fanmeilen und Public Viewing-Arenen aus durchs weite Land.

Wer erinnert sich nicht an das Sommermärchen: 750.000 Menschen sahen 2006 das Achtelfinale zwischen Deutschland und Schweden auf der gigantischen Fanmeile vor dem Brandenburger Tor. Spätestens danach gab es, was die Stimmungslage im Land anging, kein Halten mehr. Dass derart kolossale Ausmaße auch in diesem Jahr erreicht werden, darf aber bezweifelt werden. Berlin wird weiterhin das größte nationale Public Viewing Event organisieren, um damit mehreren hunderttausend Fans die Grundlage zur kollektiven Ekstase zu bieten, und auch die Hamburger Fanmeile am Heiligengeistfeld vor dem Millerntorstadion garantiert wieder Platz für bis zu 70.000 Fans. Doch in anderen deutschen Städten steht hingegen eine Verlagerung in Kneipen und Bars bevor. Haben die Fanmeilen etwa ausgedient?

Autokorsos, Deutschlandflaggen, kollektive Euphorie - auch bei der WM 2018 in deutschen Städten? (Sean Gallup/Getty Images)

Fakt ist, dass ein Rückgang bei den Public Viewing Großevents bereits seit den letzten internationalen Fußball-Turnieren zu verzeichnen ist. Die Angst vor Terroranschlägen hat daran natürlich einen maßgeblichen Anteil. Die Veranstalter sehen sich mit zügig gestiegenen Kosten für die Gewährleistung der Sicherheit konfrontiert - mehr Kontrollen, mehr Zäune, mehr Personal. Sponsoren ziehen sich zurück, die Gewinnspannen werden immer geringer. Kurzum: Für viele Veranstalter ist die Übertragung auf riesigen Leinwänden vor XXL-Kulisse einfach nicht mehr lukrativ genug und zudem mit zu vielen Risiken verknüpft.

Am ehesten ist dies in München und in ganz Nordrhein-Westfalen zu spüren: Weil das Olympiastadion primär mit Konzerten ausgebucht ist, wird das größte Public Viewing Event Münchens diesmal am Flughafen stattfinden. Dort bietet sich lediglich 3.000 Fußballbegeisterten Platz, um „die Mannschaft“ aus der Ferne anzufeuern. Das Flughafengelände im weiter entfernten Nürnberg verschafft immerhin 20.000 Feierwütigen den nötigen Raum. In NRW zeigt sich der Fanmeilen-Rückgang in frappierender Art und Weise: Sowohl im Bochumer Westpark, als auch am Dortmunder Friedensplatz und am Rathausplatz in Düsseldorf herrscht Fehlanzeige. „Der Hype ist vielleicht vorbei“, konstatierte Dieter Groppe von der Essener Marketing Gesellschaft in einem Interview mit dem WDR. Das Loveparade-Unglück vor acht Jahren in Duisburg wirkt möglicherweise gerade in NRW immer noch nach.

32 Teams kämpfen um den Pokal - wird am Ende Deutschland gar den Titel verteidigen können? (Getty Images)

Doch Bürgerspenden und Sponsorengelder machen kleinere Veranstaltungen zumindest in einigen westdeutschen Städten möglich: Der Flughafen Essen/Mülheim stellt einen Hangar bereit, auch die durch die Amokfahrt Anfang April schwer erschütterte Stadt Münster lässt sich die Freude am Leben nicht nehmen und überträgt die WM am Aasee. 15.000 Nationalelf-Unterstützer werden zum Vorrundenspiel Deutschland gegen Schweden an der Kölner Trabrennbahn Weidenpesch erwartet. Regionale Bands und Rekordnationalspieler Lukas Podolski sollen dort die Fans anlocken. Die Commerzbank-Arena im hessischen Frankfurt am Main kann im Vergleich dazu 50.000 Menschen beherbergen, verlangt dafür aber auch die stattliche Eintrittsgebühr von zwölf Euro pro Person.

Klassisches Public Viewing befindet sich also auf dem absteigenden Ast. Die FIFA definiert den Begriff aber etwas breiter: Für den Verband stellen sämtliche Übertragungen für ein größeres Publikum außerhalb des privaten Raumes bereits eine Public Viewing-Situation dar. Hier kommen Biergärten, Bars und Kneipen ins Spiel. Sie werden vom 14. Juni bis zum Finale am 15. Juli wohl die Hauptorte zum gemeinsamen, öffentlichen WM-Schauen darstellen.

Können deutsche Fans wieder so jubeln wie bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien, als man den Titel holte? Und vor allem: Wo werden sie jubeln? In der Vorrunde trifft der Titelverteidiger auf Mexiko, Schweden und Südkorea. (Michael Dodge/Getty Images)

Doch Vorsicht: So etwas muss beantragt und bewilligt werden. Die Lizenzierung aller WM-Übertragungen liegt bei der FIFA. Genauer gesagt bei der FIFA-Division TV, die mit Argusaugen alles auf seine Rechtmäßigkeit überprüft und offizielle Online-Anmeldungen einfordert (Näheres dazu auf: http://de.fifa.com/about-fifa/tv/public-viewing.html). Deutsche Juristen beäugen dies kritisch: Laut Urheberrechtsgesetz bedürfen Veranstaltungen ohne Eintrittsgebühren keiner Lizenzierung. Ob diese Debatte in die Verlängerung geht, wird sich zeigen. Doch auch die GEMA hat ihre Hände im Spiel: Die Rechte von Live-Kommentatoren und Musikurhebern der bei der Übertragung verwendeten WM-Songs sollen geschützt werden - Gebühren werden fällig.

Die GEMA-Vergütungssätze (https://www.gema.de/musiknutzer/tarife-formulare/tarif-fs-wm2018/) betreffen allerdings nur Lokalitäten, in denen speziell zur WM neue Fernsehgeräte installiert werden. Alle, die bereits die grundlegende GEMA-Lizenz haben, müssen keine zusätzliche beantragen. Eine TV-Wiedergabe ohne Veranstaltungscharakter, also ohne gesonderten Eintritt, Rahmenprogramm und Werbung, kann pauschal für den gesamten WM-Zeitraum für rund 100 Euro netto bei bis zu 200 Quadratmetern und 200 Euro netto bei bis zu 400 Quadratmetern Fläche erworben werden. Alles Darüberhinausgehende wird zum tariflichen Vergütungssatz Fernsehen abgerechnet, Sonderkonditionen für Einzelübertragungen werden ebenfalls eingeräumt, Eventlizenzen sind ab rund 35 Euro erhältlich.

Gehört dieses Bild bald der Vergangenheit an? Das Public Viewing verlagert sich immer mehr in Biergärten, Bars und Kneipen. (Sean Gallup/Getty Images)

Wie sich die Anstoßzeiten auf das Publikumsinteresse auswirken werden, ist ebenfalls nicht außer Acht zu lassen. Die K.o.-Spiele sind allesamt auf 16 oder 20 Uhr terminiert, lediglich das Finale am 15. Juli findet um 17 Uhr statt. Auch das Weiterkommen von Joachim Löws Truppe entscheidet natürlich ganz wesentlich über den weiteren Erfolg des Public Viewings hierzulande - egal wo es letztendlich stattfindet. Und dann ist da noch die derzeitige politische Stimmung im Land. Stichwort: gespaltene Gesellschaft. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Fakt ist: Ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer wie anno 2006 wird sich schwerlich wiederholen lassen ...