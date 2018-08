Im Arcade-Game "Hungry Dragon" muss man alles verschlingen, was einem in die Quere kommt. (Ubisoft)

Beim Titel des Spiels „Hungry Dragon“ kommt man nicht unbedingt auf die Vorgänger. Nach sechs Teilen „Hungry Sharks“ stellt jetzt eine andere Gattung die Hauptfigur. Drachen sind schließlich in Mode und lassen sich außerdem sehr hübsch animieren. Ubisoft hat Hungry Dragon mit dem Untertitel „Dragons, not Sharks“ also veröffentlicht. Der Spieler darf ein hübsch produziertes Arcade-Spiel mit einfachem Gameplay und netter Grafik erwarten.

Bei „Hungry Dragon“ gilt ein sehr wichtiges Prinzip: so viel fressen wie möglich. Denn nur durch das Verschlingen von allerhand Lebewesen oder Gegenständen steigt man im Level auf - und bleibt ganz nebenbei am Leben. Natürlich lassen sich auch andere, insgesamt zehn nett animierte Flugungeheuer auswählen. Am Ladebalken unter den jeweiligen Drachen ist zu erkennen, wie lange man noch fressen muss, um ihn freizuschalten. Schreitet der Spielverlauf voran, gibt es keine Vorschau mehr, nur die Umrisse des Drachen sind zu erkennen. Darüber hinaus lassen sich die Biester noch mit Zubehör wie Kostümen oder Haustieren ausstatten.

„Hungry Dragon“ ist ein nett gemachtes und farbenfrohes Arcade-Game im Medieval-Comic-Stil, das sich prima für zwischendurch eignet. Erfreulich auch, dass Ubisoft dieses Spiel nicht mit Werbung und In-App-Käufen vollgestopft hat. Die Hungry Dragon-App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.