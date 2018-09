Viele fleißige Helfer banden in der vergangenen Woche die Erntekrone für das Erntefest in Seckenhausen. Auf dem Hof der Familie Ellinghausen an der Weißen Riede kamen Feuerwehrfrauen und -männer sowie deren Partnerinnen oder Partner zusammen, um das Getreide zurechtzuschneiden und an das Kronengestell zu binden. Auch Pastorin Matthes packte kräftig und gut gelaunt mit an. Nach fast vier Stunden war es geschafft und bei Bratwurst und Getränken wurde das Ergebnis zufrieden betrachtet.

Das Erntefest beginnt am Sonnabend, 15. September, mittags mit dem Ernteumzug. Bis 12.30 Uhr werden alle Gruppen und Fahrzeuge an der Weißen Riede 42 erwartet. Nach der Begrüßung und etwas musikalischer Unterhaltung wird sich der Umzug mit der Erntekrone von dort durch den Ort zur Reithalle Seckenhausen bewegen. Der schönste Garten entlang der Strecke wird prämiert, ebenso die drei schönsten Gruppen oder Wagen. In der Festhalle gibt es bereits ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen für alle. Dort kann man den Zug gemütlich erwarten. Am Abend beginnt die Ernteparty um 20 Uhr in der Halle. Der Erntegottesdienst beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr. Abschließend gibt es einen Frühschoppen. Zur Stärkung gibt es Eintopf.