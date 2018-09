Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx.

Sie lenken die Aufmerksamkeit auf die musikalische Tradition der Norddeutschen Hansestädte, etwa auf Hamburg und Lübeck. Bach hätte seine eindrucksvolle h-Moll-Messe ebenso gut in Lübeck komponieren können.

Wie das? Mit der Aufführung des vergessenen Matthäus-Passion 1828 in Berlin hatte Felix Mendelssohn-Bartholdy eine nachhaltige Bach- Bewegung begründet. Man interessierte sich nun auch für Bachs Umfeld. Dabei stieß man auf den ebenfalls fast vergessenen Komponisten Diedrich Buxtehude (1637–1707). Buxtehude wirkte an der St.-Marien-Kirche in Lübeck. Man hielt ihn lange lediglich für einen Vorläufer Bachs. Heute gilt er als eigenständiger Komponist von hohen künstlerischen Graden. Zeitgenossen bekunden seinen legendären Ruhm im ganzen Ostseeraum.

Die Orgel der gotischen Backsteinkirche St. Marien zu Lübeck.

Der junge Johann Sebastian Bach wanderte 1705 „zu fuße“ von Arnstadt nach Lübeck, immerhin eine Strecke von 400 Kilometern. Bach war so begeistert vom Können des Altmeisters Buxtehude, dass er bis 1706 in Lübeck blieb. Vor seiner Gemeinde musste er hernach Rechenschaft ablegen, „wo er ohnlängst so lange geweßen?“ Bach rechtfertigte sich, „er sey zu Lübeck geweßen um das eine und andere in seyner Kunst zu begreiffen“.

Fast wäre Bach sogar ganz in Lübeck geblieben. Denn Buxtehude wollte sich zur Ruhe setzen. Da er beim gemeinsamen Improvisieren an der Orgel Bachs Genie erkannt hatte, bot der Altmeister dem jungen Gast seine lukrativ dotierte Organistenstelle an – ein verlockendes Angebot. Doch es gab eine Bedingung: Bach hätte im Gegenzug Buxtehudes Tochter heiraten müssen. Dieser Preis war Bach zu hoch.

Das Gemälde „Häusliche Musikszene“ des Niederländers Johan Voorhout von 1674 bildet auch den berühmten Diedrich Buxtehude ab.

Buxtehude hatte einen solchen Handel schon zwei Jahre zuvor versucht. 1703 besuchten ihn die beiden Musikerfreunde Johann Mattheson und Georg Friedrich Händel. Beide bewunderten Buxtehudes über die Zeit hinausweisende musikalische Meisterschaft, vor allem seine großartigen Abendmusiken, die von der Kaufmannschaft gesponsert wurden. Auch ihnen bot der Altmeister seine Organistenstelle an. Mattheson erinnerte sich: „Weil aber eine Heirathsbedingung bey der Sache vorgeschlagen wurde, wozu keiner von uns beiden die geringste Lust verspürte, schieden wir von dannen“

Gerade für den weltgewandten Händel wäre diese frühe Festlegung eine enorme Einschränkung seiner Karriere gewesen. Die Lebenswege Bachs und Händels waren grundverschieden. Beide wurden örtlich und zeitlich dicht beieinander geboren. Bach blieb der näheren Umgebung verbunden, Händel jedoch floh aus der Provinz. In Hamburg komponierte er drei Opern. Dann folgte er einer Einladung nach Italien, traf dort die hoch angesehenen Komponisten Corelli und Scarlatti und begeisterte sich für die glanzvolle italienische Oper. Schließlich reiste er nach London. Hier erntete er mit seiner Oper „Rinaldo“ großen Erfolg.

Dass Händel wenig später den Posten eines Kapellmeisters beim Kurfürsten von Hannover einnahm, passt eigentlich nicht zu seiner Biografie, zumal er überwiegend in London tätig war. Dort schrieb er jedes Jahr eine neue Oper, die er auch aufführte. Der englische Hof belohnte ihn mit einer lebenslangen Pension von 200 Pfund Sterling. Hannover und der Kurfürst schienen fast vergessen. Dass der Kurfürst 1714 im Erbgang als George I. König von England und damit auch Händels oberster Dienstherr wurde, mag diesen ein wenig irritiert haben – doch ganz ohne Grund. George I., wenig beliebt bei den Hofchargen, schmückte sich gern mit dem Ruhm Händels.

1715 erhielt Händel den Auftrag, eine Wassermusik zu komponieren. Der König liebte es, mit seinem Hofstaat Lustfahrten auf der Themse zu unternehmen. Durch Musik und Feuerwerk erhielten diese Events volkstümlichen Charakter. Die „Wassermusik“, auf des Königs Boot gespielt, sorgte für den ersten bekannten Verkehrsstau der Geschichte: Auf der London Bridge stauten sich mehr als 100 Kutschen und Kaleschen neugieriger Bürger. Nichts ging mehr – gut für die Volkstümlichkeit des Königs, schlecht für so manchen Lord, der zwangsläufig das Ende der inszenierten Huldigung abwarten musste.

Händels Erfolge beim Publikum überstiegen die von Dietrich Buxtehude um ein Vielfaches. Mit seinem Oratorium „Messias“ schuf er eine ganz neue Musikgattung, die bis heute in England populär ist. Händels „Messias“ zählt bis heute zu den weltweit am meisten gespielten Oratorien.

Das Gemälde „Häusliche Musikszene“ des Niederländers Johan Voorhout von 1674 bildet zweifelsfrei auch den berühmten Diedrich Buxtehude ab. Aber kein Musikexperte kann ihn identifizieren. Am Cembalo sitzt Adam Reincken, Organist an St. Katharinen in Hamburg. Der Experte Heinrich W. Schwab hält den Mann an der Gambe für Buxtehude. Andere halten den Gambisten aber für den Hofkapellmeister Johann Theil. Das Problem dabei: Es gibt kein Vergleichsgemälde von Buxtehude.

Für die Ausgabe DIE WOCHE - MEIN VEREIN schreibt Ulf Fiedler regelmäßig Texte über Wissenswertes aus der Historie der Region. Lob, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an ulffiedler2@gmail.com.