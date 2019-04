Die Borgfelder Geschäftsleute verstecken an Gründonnerstag Ostereier. (Klaus Göckeritz)

April, um 15 Uhr im Zentrum. Dort sollten alle Kinder aufpassen: Wer die Ostereier in den Schaufenstern der Läden zählt, kann tolle Preise gewinnen, sagt Sebastian Günschera, Vorsitzender der Interessengemeinschaft.

Mitmachen ist ganz einfach. Am Aktionstag verstecken die teilnehmenden Geschäftsleute viele bunte Ostereier in ihren Schaufenstern. Diese gilt es zu finden. Los geht es bei Articolo, Querlandstraße 4. Dort werden die Teilnahmekarten ausgeteilt. Abgegeben werden diese bei der Hubertus-Apotheke in der Borgfelder Heerstraße 28a. Die Ei-Anzahl tragen die Kinder oder deren Eltern auf dem Flyer ein, der auch schon jetzt bei den jeweiligen Unternehmen erhältlich ist. Dabei sollte man auf keinen Fall vergessen, Namen und Adresse anzugeben, sagt Günschera. Am Ende heißt es kräftig Daumen drücken, denn aus den richtigen Einsendungen oder den Tipps, die am dichtesten an der Lösung liegen, werden die Gewinner gezogen. Es gibt drei Spielzeuggutscheine für das Borgfelder Fachgeschäft Articolo von Susannah Biesterfeld. Die Preisträger werden am 23. April telefonisch informiert.

Aber nicht nur wegen des Gewinnspiels wird der Gründonnerstag ein besonderer Tag in Borgfeld. Der Osterhase kommt am Nachmittag auf den Marktplatz an der Linde und hat süße Überraschungen dabei. Weitere Infos gibt es in einem Flyer, der im Vorfeld in den Geschäften in der Ortsmitte ausliegt. Darin ist auch zu erfahren, welche Geschäfte beim Suchspiel mitmachen. „Das Osterfest kann also kommen“, sagt Günschera.

Die Interessengemeinschaft IN Borgfeld ist ein Zusammenschluss von Geschäftsleuten und Selbstständigen, die den Ortsteil nachhaltig bewerben. Zu diesem Zweck ist die 2016 gegründete Gemeinschaft auf mehreren Feldern aktiv. Bedruckte Taschen gehören ebenso zu den Werbeaktionen wie der Internetauftritt. IN Borgfeld möchte insbesondere junge Familien und Kinder ansprechen. Im Rückblick sind sich die Akteure einig: Ihre Angebote kommen an. Bei Veranstaltungen wie dem Halloweenfest oder dem Nikolauslaufen waren viele Borgfelder auf den Beinen.

Mit dem Ostereierlauf möchten die Kaufleute nun gleichzeitig auf die Einkaufsmöglichkeiten hinweisen. Auf weite Wege könne man verzichten, Borgfelds Mitte halte mit einem breiten Mix an Geschäften und Dienstleistern ein umfassendes Einkaufsangebot für die Dinge des täglichen Bedarfs und darüber hinaus bereit, unterstreicht die Interessengemeinschaft. Weitere Infos zu deren Aktionen gibt es auf ihrer Facebookseite.

Mit mehr als 16 Quadratkilometern gehört Borgfeld übrigens zu den flächenmäßig größten Bremer Ortsteilen. Knapp 10 000 Einwohner leben dort.