Singer-Songwriter, Blues, Afro-Roots, Soul, Americana und Jazz: Megan Henwood (oben), Cécile Doo-Kingue (unten links) und Yellow Bird treten im Rahmen von „Women in (e)motion“ auf. (Flavia Catena)

Petra Hanisch rief die Reihe 1988 in Bremen ins Leben. Schon seit Mitte der 80er-Jahre kümmerte sich die soziologisch geschulte Musikjournalistin speziell um die Rolle von Frauen in der Welt des frühen Blues und Jazz. Das „Women in ­

(e)motion”-Festival fand zunächst als Parallelveranstaltung in Hamburg und in Bremen statt – und auch nur alle zwei Jahre. Eine Zeit lang wurden die unterschiedlichen Konzerte über das ganze Jahr gestreckt und Bremen als alleiniger Austragungsort festgelegt. Seit 2011 gibt es das Event nun jährlich und kompakt innerhalb von zwei bis drei Wochen. Im Laufe der Zeit sind weitere Auftrittsorte hinzugekommen – nicht nur in Bremen. Inzwischen treten die Musikerinnen beispielsweise auch in Oldenburg, Stuhr und Worpswede auf.

Cécile Doo Kingue (Terry Hughes und dollartone.com, dollartone.com)

Veranstalter des Festivals ist das Unternehmen Tradition & Moderne, dessen Gründerin und Inhaberin Hanisch ist. Das Independent-Label bringt nicht nur Alben ausgewählter Künstler heraus, sondern agiert zugleich als Konzertagentur, Verlag und Festivalveranstalter. Prägend war und ist die Zusammenarbeit des Labels mit Radio Bremen – auch bei der Durchführung der Reihe. In diesem Jahr begleitet Bremen Zwei erneut das Event – gemeinsam mit der Sparkasse Bremen – und plant die Liveübertragung eines ausgewählten Konzerts.

Die Künstlerinnen, die im Laufe der Jahre zu „Women in (e)motion“ eingeladen wurden, arbeiten im Spannungsfeld zwischen musikalischer Tradition und der Gegenwart. Den Machern ist es konstant gelungen, außergewöhnliche Frauen für die Reihe zu gewinnen. Darunter waren die amerikanische Jazzgröße Amina Claudine Myers sowie die 2012 verstorbene amerikanische Vokalimprovisatorin und Schriftstellerin Jayne Cortez. Daneben werden auch noch unbekannte Musikerinnen vorgestellt. So gab es zum Beispiel bei „Women in (e)motion“ inzwischen etablierte Künstlerinnen wie die britische Songschreiberin Gabby Young, die norwegische Jazzgitarristin Hedwig Mollestad und die kanadische Jazz- und Popsängerin Holly Cole zu entdecken.

Yellow Bird (Dovile Sermokas)

30 Jahre „Women in (e)motion“

Zum 30-jährigen Bestehen sind insgesamt neun nationale und internationale Acts innerhalb von zwei Wochen live zu erleben. Die Konzerte finden zwischen dem 6. und 19. März in Bremen und Niedersachsen statt. Maia Barouh, Fredda, das Cécile Doo-Kingué Trio, das Tori Freestone/Alcyona Mick Duo, Yellow Bird, Thea Gilmore, Megan Henwood, Las Hermanas Caronni und Julia Biel liefern eine große Bandbreite an stilistischer Vielfalt ab.

xxxx

Das Festival beginnt am Dienstag, ­6. März, im Musik- und Literaturhaus Wilhelm 13 in Oldenburg. Dann ist das Cécile Doo-Kingué Trio zu Gast. Es ist der einzige Act des Festivals, der gleich drei Mal zu erleben ist: ebenso am Sonnabend, 10. März, im Centraltheater in Brake sowie am Sonntag, 11. März, im Vegesacker Kito. Die Gitarristin und Singer-Songwriterin Cécile Doo-Kingue stammt aus New York, hat in Frankreich gelebt und ist seit Langem in der kanadischen Metropole Montreal zu Haus. Mit ihrem Trio bietet sie eine Mischung aus Blues, Afro-Roots und Soul, die auch schon große Namen wie Angélique Kidjo, Youssou N’Dour, Manu Dibango und die Blind Boys Of Alabama überzeugt hat.

Ein weiterer musikalisch spannender Abend findet am Donnerstag, 8. März, im Schlachthof statt. Dann tritt die französisch-japanischstämmige Performerin Maia Barouh auf und bringt dafür extra die Mitglieder ihrer Band aus London und Paris mit. Die Sängerin und Komponistin, die auch Querflöte spielt, bezeichnet ihren Musikmix als „electro, roots, japanese, pop with punk influences“. Dafür nutzt sie traditionelle japanische Klänge, eine markante japanische Stimmtechnik, setzt Elektro-Beats ein und gibt musikalischen Einflüssen aus der ganzen Welt Raum.

Einen Tag später, am Freitag, 9. März, ist die französische Sängerin, Gitarristin und Songautorin Fredda zu erleben. Bisher hat sie fünf Alben veröffentlicht, die aktuelle Platte mit dem Titel „Land“ ist in Tucson, Arizona, entstanden. Fredda hat sich dort von den Klängen der Wüste anregen lassen. Ihre persönliche Version des zeitgenössischen Chansons stellt sie mit ihrem Quartett vor. Bremen Zwei überträgt das Konzert aus der Music Hall in Worpswede live von 20 bis 21 Uhr im Radio.

Von Americana bis Zamba

Zwei Doppelkonzerte gehören ebenfalls zum Programm von „Women in ­

(e)motion“: Am Dienstag, 13. März, bestreiten die aus der britischen Improvisations­szene stammende Saxofonistin Tori Freestone und die Pianistin Alcyona Mick gemeinsam mit dem Berliner Quintett Yellow Bird einen Abend im Vegesacker Kito. Die letztgenannte Formation hat zwei Sängerinnen, die zudem Ukulele, Banjo, Fiddle, Percussions und Melodica einbringen. Zusammen mit ihren Bandkollegen haben sie sich eine musikalische Nische im Zwischenreich von Americana und Jazz geschaffen. Das zweite Doppel findet am Donnerstag, 15. März, mit den Britinnen Thea Gilmore und Megan Henwood in der Music Hall in Worpswede statt. Henwood war schon als junge Frau als Straßenmusikerin in Thailand, Indien, Malaysia und Nepal unterwegs. Seit 2011 hat sie drei Alben eingespielt. Jetzt kommt die Sängerin und Gitarristin zum ersten Mal nach Deutschland. Thea Gilmore hat bereits 16 Alben veröffentlicht. Sie gilt als Ikone der englischen Singer-Songwriter-­Szene. Zu ihren Fans gehört beispielsweise Joan Baez. Für ihren Auftritt beim „Women in (e)motion“-Festival wird sie von ihrem Mann – dem Gitarristen Nigel Stonier, der auch der Produzent ihrer Alben ist – ­begleitet.

Ins Stuhrer Rathaus reist am Freitag, 16. März, die Gruppe Las Hermanas Caronni an. Die aus Argentinien stammenden Zwillingsschwestern Gianna und Laura Caronni verbinden in ihren Konzertprogrammen kammermusikalische Klassik mit lateinamerikanischen Musikstilen wie Tango, Zamba und Chacarera.

Das letzte Konzert findet am Montag, 19. März, im Vegesacker Kito statt. Die Engländerin Julia Biel tritt dann auf, die bereits vor 13 Jahren ihr Debütalbum „Not Alone“ veröffentlicht hat. Das Werk machte sie auf einen Schlag international als Musikerin berühmt, die ebenso Jazz- wie auch Pop-Elemente für ihre Kompositionen heranzieht. Die in London geborene und aufgewachsene Tochter einer deutschen Mutter und eines südafrikanischen Vaters singt, spielt Klavier und Gitarre. Auf der Bühne im Kito sind dann neben Biel auch noch der Gitarrist Rob Updegraff, der Bassist Idris Rahman und der Schlagzeuger Ayo Salawu zu erleben. Rechtzeitig zu ihrem Auftritt kommt die neue Platte „Julia Biel“ heraus.

Das „Women in (e)motion“-Festival findet vom 6. bis 19. März in verschiedenen Spielstätten in Bremen und Niedersachsen statt. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Infos gibt es unter www.women-in-emotion.de.