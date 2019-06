Schon viele Prominente wurden Opfer von Hackern, die intime Fotos erbeuteten. In einem Interview wendet sich Charlize Theron nun an die Internetkriminellen. (Thomas Kronsteiner/Getty Images)

Egal ob Vanessa Hudgens, Jennifer Lawrence oder Kaley Cuoco: Schon so manche Prominente wurde von Internetkriminellen gehackt, wodurch intime Fotos an die Öffentlichkeit gelangten. Hollywood-Star Charlize Theron macht sich trotzdem keine Sorgen, ungewollten Eingriffen in ihre Privatsphäre zum Opfer zu fallen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet die Schauspielerin: „Ich kann hiermit alle Hacker warnen: Auf meinem Handy finden sie nur Fotos von Kindern, Hunden und tollem Essen.“ Sie könne generell ein recht unbeschwertes Leben führen, wie die 43-Jährige betonte: „Es gibt nichts, das ich nicht machen kann, nur weil ich berühmt bin. Mein Leben ist total normal.“

Aktuell ist Charlize Theron im Film „Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“ zu sehen. Darin spielt sie die ehrgeizige Politikerin Charlotte Field, die Präsidentin der USA werden will. Um dieses Ziel zu erreichen, soll ihr alter Bekannter Fred (Seth Rogen) die Reden für ihren Wahlkampf schreiben. Dass der Film mit derbem Humor punktet und die Rollenbilder umgekehrt werden, gefällt Theron: „Die meisten romanischen Filme zeigen uns, dass man für die Liebe alles aufgeben muss, weil nur die Liebe zählt. So ein Unsinn.“ Das spiegele keine gesunde Einstellung zum Leben wider, so die Schauspielerin gegenüber teleschau.