Als 1054 ein neuer Stern am Himmel erschien, konnten die chinesischen Astronomen, die dieses beobachteten, nicht wissen, dass dort ein Stern in einer gewaltigen Explosion verging. Heute blicken wir auf die Überreste dieses Schauspiels. Das bizarre Nebelgebiet ist der sogenannte Krebsnebel im Sternbild Stier. Auch dieses Ereignis soll im Vortrag behandelt werden.

Seit vielen Jahren beteiligt sich auch die Astronomische Vereinigung Lilienthal an dieser Initiative. Traditionell steht dieser Tag unter einem besonderen Thema: „Das geheime Leben der Sterne“ – was einer der komplexesten Bereiche der Astronomie überhaupt sein dürfte. Diesem Thema gerecht zu werden, soll in einem kompakten Vortrag ab etwa 19 Uhr auf dem Sternwartengelände der Astronomischen Vereinigung Lilienthal in Wührden versucht werden. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Das Erste, was man am Nachthimmel wahrnimmt, sind die Sterne. Es sind die Muster und Figuren, die die Fantasie anregen. Vielleicht sind es auch die Farben, die man bei etwas genauerer Betrachtung erkennen kann. Denn allein schon die Farbe eines Sterns sagt etwas über seine Beschaffenheit aus. Die Lilienthaler Astronomen wollen in dem Vortrag versuchen zu erläutern, was es mit den verschiedenen Erscheinungsformen der Sterne auf sich hat. Was beispielsweise können uns die Farben sagen, und in welchem Zusammenhang stehen die sehr unterschiedlichen Helligkeiten der Sterne? Haben die Sterne der Sternbilder überhaupt etwas miteinander zu tun? Es dürfte spannend werden, diesen Fragen auf den Grund zu gehen.

Nach dem Vortrag werden die Mitglieder der Astronomischen Vereinigung Lilienthal, wie in den vergangenen Jahren auch, ihre Sternwarten öffnen. Sollte es unbewölkt sein, wird zur Beobachtung eingeladen. Bei bedecktem Himmel kann in jedem Fall die technische Ausrüstung angesehen werden. Gerne geben die Astronomen auch Tipps und Ratschläge zum Kauf einer Erstausrüstung.