Bremen. Der Senat drückt beim Landesmindestlohn aufs Tempo. Künftig soll er jedes Jahr statt nur alle zwei Jahre neu festgelegt werden. Und nicht nur das: Auch die Alterssicherung soll bei der Berechnung ab sofort eine Rolle spielen. Bislang floss nur die Lohn- und Preisentwicklung in das jeweils errechnete Arbeitsentgelt ein. Eine entsprechende Initiative zur Änderung des Landesmindestlohngesetzes hat der Senat am Dienstag beschlossen. Von dem Vorstoß erhofft sich Bremen bundesweite Signalwirkung. „Wir hoffen, dass wir mit unserer Initiative im Land eine Debatte anfeuern“, sagte Wirtschafts- und Arbeitssenatorin Kristina Vogt (Linke) bei einer Pressekonferenz im Neuen Rathaus.

Auch zur Höhe des Landesmindestlohns hat Vogt eine klare Vorstellung. Bei 12,19 Euro würde ein alterssicherer Mindestlohn liegen, sagte sie. Das wäre über ein Euro mehr als der derzeit in Bremen gültige Satz von 11,13 Euro brutto je Zeitstunde. Und noch einmal deutlich mehr als der bundesweit seit Jahresanfang geltende Mindestlohn in Höhe von 9,35 Euro. „Wir ändern den Blick“, erklärte Vogt mit Hinweis auf die zusätzliche Berücksichtigung der Nacherwerbsphase. Wer als alleinstehende Person in Vollzeit arbeite, dürfe völlig zu Recht den Anspruch erheben, im Alter ohne staatliche Sozialleistungen klar zu kommen. Denn: „Es ist unerträglich, dass jemand auf Grundsicherung angewiesen ist, der sein Leben lang gearbeitet hat.“

Über die Höhe des Landesmindestlohns soll wie bisher eine Kommission beraten. Das Gremium setzt sich aus jeweils zwei Sachverständigen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zusammen. Für den Vorsitz konnte mit der Soziologin Ingrid Artus von der Universität Erlangen-Nürnberg laut Vogt eine „versierte Expertin“ gewonnen werden. Die vierköpfige Kommission soll auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben in einem „Aushandlungsprozess“ (Vogt) eine Empfehlung für den Senat erarbeiten. Dieser Empfehlung will Vogt zwar „nicht vorgreifen“, formulierte zur Verwunderung manch eines Beobachters aber doch eine Zielperspektive für die Beratungen: Zum 1. Januar 2021 soll der Landesmindestlohn dann angepasst werden.

Schon allein von dem Instrument hält Arbeitgebervertreter Cornelius Neumann-Redlin rein gar nichts. Der Landesmindestlohn sei unsozial, weil er Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen wertvolle Chancen auf Beschäftigung raube, findet der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände im Lande Bremen, selbst Mitglied der Landesmindestlohnkommission. Eine rein politisch motivierte Festlegung von Mindestlöhnen sei ein Schlag ins Gesicht der Tarifparteien, also auch der Gewerkschaften. „Die Politik handelt heuchlerisch, wenn sie die Stärkung der Tarifautonomie fordert, diese jedoch zugleich mit der Festlegung von Mindestlöhnen massiv torpediert.“

Scharfe Kritik übte erwartungsgemäß auch die Opposition an der Gesetzesinitiative. Der Landesmindestlohn sei ein „beliebtes Symbolthema“ für SPD, Linke und neuerdings auch die Grünen, sagte der CDU-Landesvorsitzende Carsten Meyer-Heder (CDU). Die Lohnfindung sei in erster Linie Sache der Tarifpartner und eigne sich nicht für einen „politischen Überbietungswettbewerb“. Seine Partei halte einen Landesmindestlohn in Konkurrenz zum Bundesmindestlohn für falsch.

Ähnlich äußerte sich die FDP. Der Landesmindestlohn verursache „viel unnötige Bürokratie“ und stelle bremische Eigenbetriebe vor enorme finanzielle Herausforderungen, sagte Fraktionschefin Lencke Wischhusen. „Der Senat erweist der heimischen Wirtschaft damit einen Bärendienst.“ Bremen habe einen funktionierenden Bundesmindestlohn, eine „zusätzliche Bremensie“ sei absolut unnötig.

Viel Beifall für Vogt gab es dagegen vonseiten der Gewerkschaften. Mit der Einbeziehung der Alterssicherung sei ein "qualitativer Sprung" gelungen, lobte Annette Düring, Geschäftsführerin der DGB-Region Bremen-Elbe-Weser. Mit dem Bundesmindestlohn sei doch nichts gewonnen, wenn die Bezieher noch aufstockende Leistungen bräuchten, um als Rentner über die Runden zu kommen. Aus diesem Grund unterstützt auch die Arbeitnehmerkammer die Gesetzesinitiative. "Bremen übt damit Druck für eine deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf Bundesebene aus. Das begrüßen wir“, sagte Hauptgeschäftsführer Ingo Schierenbeck.

Der Landesmindestlohn gilt nicht automatisch für alle prekär Beschäftigte in Bremen. Zugute kommt er allen Beschäftigten von Land und Stadt Bremen sowie Bremerhaven, darüber hinaus auch allen Menschen, die in Beteiligungsgesellschaften arbeiten oder in Organisationen und Sozialverbänden, die Zuwendungen vom Land Bremen erhalten. Private Arbeitgeber sind in ihrer Lohngestaltung frei, können aber nicht auf öffentliche Aufträge setzen, wenn sie keinen Mindestlohn zahlen.