In den Restaurants des Landkreises stehen demnächst wieder Kohl und Pinkel auf den Speisekarten. (Inga Kjer und dpa / FTK, dpa)

War das Gemüse bisher oft nur eine Beilage zu einer deftigen und in der Regel fettigen Fleischmahlzeit, kommt ihm mit dem Trend zu einer gesunden und bewussten Ernährung

stetig mehr Aufmerksamkeit zu.

Seit Jahrhunderten bereichert das Kreuzblütengewächs die kulinarische Vielfalt in den norddeutschen Küchen. Zudem galt der Grünkohl in vielen Kulturen und in verschiedenen Epochen als Heilkraut und bekam den Beinamen grünes Gold. Magenbeschwerden, Heiserkeit oder die Folgen eines übermäßigen Alkoholkonsums sollen durch den Verzehr des Kohls gelindert werden.

Die Grünkohlernte beginnt traditionell nach dem ersten Frost. (Emily Wabitsch, dpa)

Zurückzuführen ist die Heilwirkung des Grünkohls unter anderem auf die zahlreich enthaltenen Antioxidantien. Diese Stoffe schützen die Zellen vor schädlichen Einflüssen und erhöhen die körpereigene Widerstandsfähigkeit. Sogenannte Senfölglycoside sollen zudem sogar vor verschiedenen schweren Erkrankungen schützen. Sportler verzehren ebenfalls gern Grünkohl, denn in ihm sind verschiedene Eiweiße enthalten, die für einen

raschen Muskelaufbau und eine schnelle Regeneration der Zellen nach dem Sport sorgen.

Darüber hinaus punktet das regionale Gemüse mit zahlreichen

Vitaminen, unter anderem dem

Vitamin A. Dieses schützt vor vorzeitiger Alterung und soll etlichen Zivilisationskrankheiten vorbeugen. Auch Vitamin C ist in derart hohen Mengen enthalten, dass von einem gesundheitsförderlichen

Effekt auszugehen ist. Ein hoher Anteil an Ballaststoffen fördert zudem die Verdauung und erzeugt das Sättigungsgefühl. Auf diese Weise können Gerichte mit Grünkohl beim Abnehmen helfen.

Während Kinder sich oft von dem leicht herben Geschmack des Gemüses abschrecken lassen, sind viele Erwachsene wahre Grünkohlliebhaber und freuen sich auf die Saison. Bei der nächsten Kohlfahrt lohnt es sich also, einen Schlag mehr Gemüse auf den Teller zu nehmen. Die Zellen werden es den Kohlfahrern am darauffolgenden Morgen ganz sicher danken.