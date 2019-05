Ein Handy kann schnell aus der Hand rutschen, auf den Boden fallen und beschädigt werden. Für Senioren eignen sich robuste Mobiltelefone mit speziellen Funktionen. (Markus Koepf und djd/emporia Telecom/Markus Koepf, FOTOMANIA Markus Koepf)

Es kann aber auch passieren, dass Fotos, Kontakte und Notizen möglicherweise für immer verloren sind. Das Problem stellen dabei die im Wasser gelösten Elektrolyte dar, denn sie leiten Strom. Dadurch stehen bestimmte Bauteile unter plötzlicher Spannung, und die Technik kann versagen. Viele Handys reagieren beim Fall aus einer gewissen Höhe aber nicht nur auf die Feuchtigkeit allergisch. Auch die Hardware nimmt Schaden. So kann es zu Rissen des Displays kommen.

Besonders Senioren sollten beim Kauf eines Mobiltelefons auf eine gute Verarbeitung und spezielle Details achten. Denn ältere Menschen gehen zwar achtsam mit ihren Geräten um, leiden aber häufig unter zitternden Händen oder können schlecht zugreifen. Experten empfehlen beispielsweise besonders robuste Klapphandys, bei denen der Bildschirm innen liegt. Aufgrund ihrer kompakten Größe passen diese Modelle zudem gut in jede Tasche. Wer Angst vor Feuchtigkeit hat, sollte beim Kauf auf eine spezielle Kennzeichnung achten.

Hilfe durch GPS-Funktion

„Hersteller von Seniorenhandys achten bei der Konzeption aller Geräte speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe“, sagt Evelin Pupeter, Geschäftsführerin des österreichischen Telekommunikationskonzerns Emporia Telecom. „Die Geräte sind robuster und sollten auch nach einem Sturz noch problemlos funktionieren.“ Ausgestattet sind die Handys in der Regel mit einem Notfallknopf – Hilfe kann so mit einem schnellen Druck auf den Knopf an der Außenhülle herbeigeholt werden. Der Angerufene erfährt über die integrierte GPS- Funktion außerdem, wo sich der Handybesitzer befindet. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Senioren beim Spaziergang gestürzt sind und sich nicht helfen können.