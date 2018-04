So macht ein Hotel in Süddeutschland auf eine Regel aufmerksam: Handys und ­Laptops sind hier nicht erlaubt. Damit wollen die ­Betreiber des Hotels für mehr Ruhe ihrer Gäste sorgen. Zumindest in einigen Räumen wie dem Restaurant soll niemand vom ­Klingeln der Smartphones und dem Tippen auf der Laptop-Tastatur genervt werden. Aber nicht alle Hotelgäste können immer entspannen. Menschen auf Geschäftsreise müssen dort auch arbeiten und etwa beim Frühstück ihre E-Mails checken. Sie müssen dafür dann auf ihr Zimmer gehen. Oder sich ein anderes Hotel ­suchen.