Sie drücken das Wasser stets mit voller Kraft durch die Rohre, selbst wenn die Thermostatventile an den Heizkörpern herunter gedreht sind und kein Wärmebedarf besteht. Schalten Hausbewohner die Anlage im Sommer nicht aus, kostet die in die Jahre gekommenen Pumpe rund 140 Euro im Jahr.

Neue Modelle passen sich dagegen dem Bedarf an: Läuft die Heizung nicht auf Hochtouren, reduziert auch die Pumpe ihre Leistung. Das spart Strom und bares Geld – und mindert den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids. Selbst der Ausstausch eines zehn Jahre alten Standardmodells spart enorm Energie. Moderne Pumpen brauchen nur ein Fünftel des Stroms. Mit hocheffizienten Heizungspumpen fallen lediglich Stromkosten in Höhe von acht bis neun Euro im Jahr an.

Alte Standardpumpen lassen sich leicht durch eine moderne Sparpumpe austauschen, sofern sie im Keller frei zugänglich und nicht fest in den Heizkessel eingebaut sind. Die Anschaffungskosten sind schon nach wenigen Jahren wieder hereingeholt. Die Stiftung Warentest hat insgesamt 14 Umwälzpumpen getestet.

Das Ergebnis spricht für einen Wechsel. Elf Modelle schneiden mit gut ab, drei mit sehr gut. Alle arbeiten effiziert, sind hervorragend verarbeitet und recyclingfähig konstruiert. Das gilt auch für die günstigen Modelle im Test. Laut Stiftung Warentest müssen Besitzer eines Einfamilienhauses mit durchschnittlichen Gesamtkosten von etwa 300 bis 400 Euro für die Pumpe inklusive Montage rechnen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusst auf Antrag die Netto-Handwerkerrechnung mit 30 Prozent.