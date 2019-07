Victoria Swarovski holte sich in einer verrückten Aktion auf Mallorca ihr gestohlenes Handy wieder, wie die "Gala" berichtet. (2019 Getty Images)

Eine Geschichte wie aus einer mittelguten Verbrecherkomödie: Victoria Swarovski musste sich auf Mallorca auf verrückte Diebesjagd begeben. Wie die Zeitschrift „Gala“ berichtet, wurde der „Let's Dance“-Moderatorin zunächst das Smartphone gestohlen. „Ich war auf der Veranstaltung eines Freundes. Als ich wieder zurück im Hotel war, fiel mir auf: Mein Handy ist weg“, wird die 25-Jährige zitiert.

Am folgenden Morgen habe sie das Gerät über die Suchfunktion orten können: „Es befand sich in Palma. Ich war eine halbe Autostunde entfernt in Port d'Andratx. Es hatte nur noch neun Prozent Akku. Da beschloss ich: Das hole ich mir wieder.“ Die Dringlichkeit unterstrich Swarovski gegenüber der „Gala“: „Ich hatte kein Back-up gemacht. Alle Fotos, Termine und Nummern wären weg gewesen!“

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich präsentieren "Let's Dance". (TVNOW / Guido Engels)

Propt setzte die Unternehmens-Erbin ihren Plan um: Nach „einer komplizierten Kontaktaufnahme“ habe sie sich - gemeinsam mit einer anderen Person - mit dem Handydieb mitten auf einer Einkaufsstraße in Palma getroffen. Die Übergabe schien ebenfalls filmreif gewesen zu sein: Swarovski zahlte 500 Euro Lösegeld und erhielt erst dann das Handy zurück. Seitdem, so wird sie von der „Gala“ zitiert, mache sie jeden Tag ein Back-up.