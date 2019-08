Um fit zu bleiben, schwört die Schauspielerin Ursula Karven auf Yoga. Sie ist sich sicher: "Es ist das Beste, was es für den Körper gibt". Einst war sie sogar in Yogaklassen mit Madonna oder Meg Ryan. (Brian Dowling/Getty Images for Laurel)

Seit mehr als 30 Jahren gehört Ursula Karven zum festen Inventar der deutschen Schauspielszene. Beinahe genauso so lange begleitet die Schauspielerin das Yoga. Während Yoga heute eine ihrer großen Leidenschaften ist, war der Anfang nicht ganz freiwillig. Wie Karven in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet, führten sie starke Rückenschmerzen zum Yoga: „Mir wurde Yoga in Los Angeles verschrieben, weil ich kaum mehr laufen konnte und mir nichts dagegen half.“ Motivation habe sie erst gefunden, als sie dort auf einige Damen über 60 traf, „die aber alle ohne Probleme mit den Händen auf den Boden kamen“. Schon nach vier Wochen machte sich das Training bezahlt, und sie konnte wieder gerade stehen.

Mit ihrem Faible für Yoga traf sie in Los Angeles auf viele Gleichgesinnte, wie Karven erzählte: „Das war genau in der Zeit, in der plötzlich alle mit Yogamatten unterwegs waren. Und da war ich voll dabei und in Klassen mit Madonna, Meg Ryan und Gwyneth Paltrow.“ Eines ist ihr in Verbindung mit ihrer Yoga-Leidenschaft aber wichtig, wie die gebürtige Ulmerin hervorhebt: „Das hatte aber nichts mit Baum umarmen und singen zu tun, sondern war richtiges Power-Yoga.“ Heute will Karven unter keinen Umständen auf die Übungen verzichten, wie sie bekräftigte: „Ich schwöre, es ist das Beste, was es für den Körper gibt.“

Am Freitag, 29. August, ist Ursula Karven nach dreijähriger Auszeit wieder im TV zu sehen. Neben Michaela May und Michael Gwisdek wirkt sie in dem ZDF-Film „So einfach stirbt man nicht“ (20.15 Uhr) mit.