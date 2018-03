Sie drehten in 40 Ländern und machten Aufnahmen der Erde und ihrer Bewohner. Die Live-Version von „Planet Erde II: Eine Erde – viele Welten“ zeigt die schönsten Bilder der BBC-Serie in 4K-Ultra-HD, untermalt von der Live-Akustik des Sinfonieorchesters „The City of Prague Philharmonic Orchestra“. Moderiert wird die zweistündige Show von TV-Moderator Dirk Steffens.