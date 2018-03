Unter dem Motto „City in Motion – Sport und Gesundheit“ findet an diesem

Wochenende der erste Shopping-Sonntag des Jahres in der Hansestadt statt. Von 13 bis 18 Uhr laden die teilnehmenden Geschäfte in der Mönckeberg- und der Spitalerstraße, am Jungfernstieg und in den Colonnaden, im ABC-Viertel, der HafenCity und im Überseequartier zum Shoppen ein. Darüber hinaus haben auch zahlreiche Geschäfte in den Stadtteilen abseits der Innenstadt geöffnet. Außerdem können sich die Innenstadtbesucher fünf Stunden sportlich betätigen und sich zu Gesundheitsthemen beraten lassen. Viermal im Jahr dürfen die Geschäfte zusätzlich öffnen.