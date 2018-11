Ulf Fiedler erzählt von der Besatzungssituation und liest aus seinem neuen Roman

Das Kriegsende im Bremer Norden

Bremen-Nord. In einer Matinee berichtet Ulf Fiedler am kommenden Sonntag, 25.November, ab 11 Uhr in der Vegesacker Buchhandlung Otto und Sohn, Breite Straße 21, über das Kriegsende im Bremer Norden.