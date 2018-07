Juli wieder viele Besucher auf das Gelände der Freudenburg in Bassum (Landkreis Diepholz) locken – mit Erweiterung über die Wiesen hinaus und Einbeziehung der Thingstätte. An der Amtsfreiheit in der Lindenstadt soll ein eingezäuntes Mittelalter-Lager errichtet werden, auf dem die Mitglieder der veranstaltenden Bovelzumft übernachten. Auf der Bühne werden sich an beiden Tagen die Bands Duivelspack und Die Vertriebenen sowie der Gaukler Immernochfrank abwechseln. Dazu gibt‘s Schule für mittelalterlichen Schwertschaukampf. Geöffnet ist der Markt am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.