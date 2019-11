Da sich Skischuhe im Lauf ihres Lebens an den Fuß anpassen, sollten sie im Fall eines Gebrauchtkaufs nur wenig getragen worden sein. Denn bei älteren Sohlen leidet das Zusammenspiel mit der Bindung, und die Sicherheit ist unter Umständen nicht mehr gewährleistet. Bei Helmen dagegen, die beim Ski- und Snowboardfahren unbedingt auf den Kopf gehören, ist ein neues Modell die sicherere Wahl: Ist der Vorbesitzer zum Beispiel gestürzt, schützt der Helm gegebenenfalls nicht mehr wirksam. Skihose, -jacke und Handschuhe eignen sich dagegen hervorragend für einen Erwerb aus zweiter Hand.

Auch Skistöcke gehören zur Grundausstattung: Sie sollten nicht verbogen sein und vor allem die korrekte Größe haben. Die wiederum hängt davon ab, ob es sich etwa um Alpin- oder Tourenskistöcke oder Stöcke für Free­rider handelt. Ausschlaggebend für die Berechnung der Länge ist die Körpergröße. Zur ersten Orientierung kann folgende Formel dienen: Körpergröße in Zentimeter mal 0,7 gleich Länge des Skistocks in Zentimeter. Demnach haben Skistöcke bei 1,70 Metern Körpergröße eine Länge von 1,20 Metern, bei 1,80 Metern Körpergröße sind es 1,25 Meter. Während Profis häufig mit dem Material Carbon unterwegs sind, bestehen Skistöcke für das Fahren auf der Piste meist aus Aluminium. Bei einem Sturz können sie schon mal verbiegen. Mit Wärme durch Reibung lassen sie sich mit ein wenig Glück aber wieder in Form bringen.