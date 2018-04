Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken mit Kuchen ging es los. Zum Warmwerden las Renate Früchtenicht eine Geschichte mit Textlücken vor. Die Lücken sollten dann gefüllt werden – was allen überraschenderweise nicht schwer fiel. „Im Duden stehen 70 000 deutsche Wörter – unser Wortschatz besteht im Durchschnitt aus nur 2000 Wörtern“, so Renate Früchtenicht, die weiter angab, dass das Gehirn vor dem 80. Lebensjahr eigentlich gar nicht altert. Es werde lediglich durch fehlende Übungen ruhig gestellt, was zu der Vermutung Anlass gebe, dass es nicht mehr so fit sei wie in jungen Jahren. Dabei ist es eigentlich sehr einfach, fit im Kopf zu bleiben, konstatierte die Referentin: 20 bis 25 Prozent unserer täglichen Nahrungsaufnahme wird für die Versorgung des Gehirns benötigt. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Vitamin C, E und B und reichlich gesunder Flüssigkeit sei da schon mal ein guter Anfang. Und wer sich dreimal in der Woche für rund 30 Minuten bewegt – flott spazieren gehen, tanzen, Fahrrad fahren oder im Garten arbeiten – beugt bis zu 70 Prozent einer drohenden Demenz vor.

Ein ganzheitliches Gedächtnistraining besteht aus gesunder Ernährung, regelmäßiger Bewegung und aus Fingerspielen – dazu gehört auch Handarbeiten. Konzentrationsübungen wie Sudoku, Kreuzworträtsel oder Fantasiespiele helfen, die Gehirnfunktionen aktiv zu halten. An verschiedenen Beispielen zeigte Renate Früchtenicht auf, wie gut das Langzeitgedächtnis funktioniert. Vieles von einmal Gelerntem bleibt für immer im Gehirn verankert – man müsse es halt manchmal nur wieder „herauskitzeln“, so Früchtenicht weiter.