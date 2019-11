Mit Pferd – ohne Laterne: Lorenz Meyboden (li.) und Benny Grenz. (Overbeck-Museum)

Dezember, um 17 Uhr an. Dann leiht Lorenz Meyboden den Tieren und Menschen in „Sonne, Mond und Sterne, das Pferd läuft mit Laterne“ seine Stimme. Die Begleitung am Klavier übernimmt Benny Grenz mit eigens geschaffenen Kompositionen. Führungen durch die aktuelle Ausstellung „Fritz und Hermine Overbeck – Die Zeichnungen“ finden am Sonntag, 8. Dezember, um 11 Uhr und zur Finissage am Sonntag, 19. Januar, um 11.30 Uhr statt.