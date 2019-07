In Tarmstedt nehmen die Wertungsrichter sowohl Ponys (links) als auch die Nachkommen prämierter Hengste verschiedener Rassen unter die Lupe. Die Besucher bekommen dadurch einen Einblick in die Pferdezucht. (Carolin Westerkamp und ANDREAS DITTMER, Andreas Dittmer)

Wer solche Exemplare live

sehen möchte, sollte sich bei der Tarmstedter Ausstellung eine der hochkarätigen Zuchtschauen oder eine rasante Showeinlage ansehen.

Den Auftakt machen die Hannoveraner. Am Freitag, 12. Juli, trifft sich der Züchternachwuchs im Landwirtschaftsring und trägt zum 20. Mal den Bezirkswettbewerb der Jungzüchtermannschaften im Bezirksverband Stade für Hannoveraner Pferde aus. Im Jungzüchterwettbewerb wird auch das Wissen rund um die Zucht geprüft.

Um 14.45 Uhr folgt die Zentrale Stutenschau des Pferdezuchtvereins Zeven im Verband Hannoverscher Warmblutzüchter. Im Tierschauring werden die Siegerstuten der jeweiligen Jahrgänge ermittelt.

Zum 35. Mal findet am Sonnabend ab 14 Uhr in Tarmstedt der Tag der Trakehner statt. Die Züchter der ältesten deutschen Reitpferderasse nutzen die Kulisse des Showrings, um ihren Nachwuchs vor großem Publikum zu präsentieren. Am Montag steht um 14.45 Uhr bei der 41. Kreisfohlenschau erneut der Nachwuchs im Mittelpunkt. Bei dem Fohlenchampionat der Hannoveraner Pferdezüchter im Landkreis Rotenburg/Wümme werden die Fohlen des aktuellen Hannoveraner Jahrgangs vorgestellt und

prämiert.

Die Ponyzucht ist in Niedersachsen ebenfalls fest verankert. Für Ponyliebhaber und -züchter gibt es daher auf der Tarmstedter Ausstellung zwei interessante Programmpunkte: Am Sonntag lädt die Interessengemeinschaft Shetland Nord um 15 Uhr zum Fohlenchampionat für Shetlandponys, Deutsche Partbred Shetlandponys und deren Veredlerrassen ein. Am Sonnabend wird der Stader Bezirksverein um 12.55 Uhr im großen Tierschauring seine Ponys in einer kurzweiligen Rassedemonstrationsschau unter dem Sattel, vor der Kutsche und an der Hand vorführen.

Ferner sind auf dem weitläufigen Messegelände diverse Anbieter von Reitartikeln sowie Zubehör rund um die Pferdehaltung und -pflege zu finden. Diese lassen die Herzen von Pferdefans sicherlich höher schlagen.