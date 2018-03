Im Wahlkampf kündigte Trump beispielsweise eine Mauer an der Grenze zu Mexiko an, gebaut wurde bisher jedoch nichts. „Ich bin mir sicher, irgendetwas wird er da hinsetzen. Aber das wird nur symbolischen Charakter haben“, prognostiziert Scharioth.

Der Ex-Botschafter war einer Einladung der Friedrich Naumann Stiftung, der Liberalen Gesellschaft sowie des Carl Schurz Deutsch-Amerikanischen Clubs nach Bremen gefolgt. Auf dem Theaterschiff referierte und diskutierte er über die Politik von Trump.

Bei vielen Amerikanern herrsche Angst vor der Zukunft. Menschen sorgten sich zum Beispiel vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und sähen das als Beschädigung ihrer Würde. Trump habe genau diese Furcht der Bürger erkannt. Das ist laut Scharioth einer der Gründe, die zu seinem Wahlerfolg geführt haben. Ein weiterer Faktor sei seine Präsenz im Fernsehen während des Wahlkampfes gewesen. Jede Nachrichtensendung habe mit einer Meldung zu Trump aufgemacht. Noch heute ist er der „Meister des Nachrichtenzyklus“, sagt Scharioth. Der Tag beginne für den Präsidenten um 3.30 Uhr morgens, und kurze Zeit später seien seine Meldungen bei Twitter zu finden, die umgehend zu Nachrichten im Fernsehen würden.

Auch die sozialen Netzwerke haben nach Ansicht von Scharioth zum Wahlerfolg beigetragen. Etwa 150 Millionen Amerikaner bekamen via Facebook nach Angaben des Konzerns Mitteilungen von sogenannten Trollen, die von Russland aus Nachrichten zugunsten Trumps verschickt haben. „Dass Meldungen verbreitet werden, die nicht durch Fakten gedeckt sind, ist ein Unding. Das ist eine Schwäche des Systems“, kritisiert Scharioth. Neben den sozialen Netzwerken habe auch Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton zum Wahlerfolg des 71-Jährigen beigetragen. „Sie war keine gute Wahlkämpferin. Joe Biden hätte gegen Trump gewonnen“, vermutet Scharioth. Biden galt zunächst als möglicher Demokratischer Präsidentschaftskandidat. 2016 gab er jedoch bekannt, für das Amt nicht zur Verfügung zu stehen.

„Vor allem die außenpolitischen Auswirkungen von Trumps Handeln besorgen mich“, konstatiert Scharioth. Trump stelle infrage, was die USA selbst geschaffen hätten, wie die Nato oder die Vereinten Nationen. Doch solche Institutionen seien weltweit von großer Bedeutung. Generell versuche Trump alles bilateral, anstatt multilateral zu regeln, so Scharioth. So seien die USA in Verhandlungen immer die Stärkeren. Deshalb sei er auch ein Gegner der Europäischen Union und ein Befürworter des Brexit. Würde die EU gänzlich zerbrechen, könnte er mit jedem einzelnen Land Verträge schließen.

„Für die Zukunft brauchen wir eine Doppelstrategie“, erläutert Scharioth. Trumps Berater seien diejenigen, die zuhören. Deshalb müssten sie von der Zusammenarbeit der USA mit Europa überzeugt werden. Außerdem müsse die europäische Handlungsfähigkeit gestärkt werden. Das Einstimmigkeitsprinzip in der EU sei der Hauptfehler. So könnten Länder wie Polen oder Ungarn wichtige Entscheidungen blockieren.

Trotz vieler Sorgen bezüglich Trumps Politik gibt es für Klaus Scharioth auch Lichtblicke: „Ich bin begeistert von der Achtsamkeit der amerikanischen Medien, die jede Äußerung von Donald Trump auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Auch die Gerichte in den USA funktionieren gut, und das macht mir Mut.“