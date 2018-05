Director of POLIN Museum of the History of Polish Jews, professor Dariusz Stola poses for a picture at the museum in Warsaw (KACPER PEMPEL, REUTERS)

Herr Dariusz Stola, Polen wird von einer neuen antisemitischen Welle heimgesucht. Können Sie das erklären?

Dariusz Stola: Es gibt zwei konkrete Auslöser: den 50. Jahrestag der sogenannten Märzereignisse von 1968, also die antisemitische Hetzkampagne der Kommunistischen Partei Polens, in deren Folge über 13 000 Juden Polen verlassen mussten. Und das „Gesetz zum Schutz des guten Rufs Polens“, das jedem, der Polen eine Mitschuld am Holocaust zuweist, mit einer Geldbuße oder Haftstrafe droht. Statt auf die Proteste aus Israel und den USA einzugehen, versteifte sich die Regierung auf die Verteidigung der Ehre Polens, was zu neuem Antisemitismus führte und dem Ruf Polens erst recht schadete.

Zwei regierungsnahe Journalisten drohen Ihnen mit einer Klage. Wie ist es dazu gekommen?

Wir stellen in unserer aktuellen Ausstellung zum März 1968 antisemitische Sätze von damals und heute gegenüber, sodass die Besucher Struktur und Inhalt auch antisemitischer Aussagen erkennen können. Da wir niemanden stigmatisieren möchten, nennen wir keine Namen. Die Zitate sind also anonym. Dennoch wollen mich nun zwei Journalisten wegen angeblichen Rufmords verklagen. Aber ich bin gerne bereit, vor Gericht ganz genau zu erklären, dass es antisemitisch ist, Juden als Parasiten, Aussätzige oder gierige Blutsauger zu bezeichnen oder ihnen vorzuwerfen, sie würden sich hinter „polnisch klingenden Namen“ verstecken.

Der Kulturminister Piotr Glinski von der Regierungspartei PiS wirft Ihnen sogar eine Politisierung Ihrer Museumsarbeit vor.

Wahrscheinlich verwechselt er mich mit dem gerade erst von ihm selbst ernannten Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig, der nicht nur ein aktiver Politiker der Regierungspartei ist, sondern sogar in den anstehenden Kommunalwahlen für den Posten des Stadtpräsidenten von Danzig kandidieren will. Seit Gründung des „Polin“ im Jahre 2013 hat noch niemand mir oder dem Museum eine Politisierung vorgeworfen. Ob dieser Vorwurf mit der Antisemitismus-Ausstellung zu tun hat, kann ich nicht sagen, da der Minister nur angekündigt hat, über mich Gespräche führen zu wollen, nicht aber mit mir.

Passt die neue Ausstellung im „Polin“ nicht zur Geschichtspolitik der Regierungspartei PiS?

Es gibt bei uns im Museum keinen Mythos à la „Die Polen sind Helden und Opfer der Geschichte“. Wir versuchen zu differenzieren. Und ja, es stimmt, wir hatten einen hervorragenden Vortrag von Professor Michal Bilewicz in unserem Museum über die Hasssprache im Internet, an die sich insbesondere junge Leute so sehr gewöhnen, dass sie gar nicht merken, wie sie sich allmählich in Rassisten verwandeln. Auf den Vortrag hin gab es später heftige Reaktionen. Angeblich wurde hier wieder die Ehre der polnischen Nation in den Schmutz gezogen. Aber wir sind ja nur diejenigen, die das Problem beim Namen nennen. Es ist der Antisemitismus.

Die Fragen stellte Gabriele Lesser