Hieran nahmen vier Chöre – der Gemischte Chor „Germania“ Martfeld, der Landfrauenchor Syke, der Projektchor Martfeld und der Männerchor Eintracht Weyhe – teil.

Lange ausruhen kann sich der Männerchor Eintracht jetzt allerdings nicht, denn als Nächstes steht für die Weyher Sänger die Organisation der Veranstaltung „Gesang und Musik für jedermann“ an der Wassermühle in Sudweyhe an. Diese Veranstaltung findet am Sonntag, 10. Juni, ab 15.30 Uhr statt. Für die Verpflegung der Musiker und der Gäste sorgt das Hotel und Restaurant Kirchweyher Hof. Teilnehmer der Veranstaltung sind das Weyher Unterhaltungsensemble, der Landfrauenchor Syke, der Chor Tonart Thedinghausen, der Gemischte Chor Kirchweyhe, der Männerchor Eintracht Weyhe und das Publikum.

Das Publikum? Wie schon in den vergangenen Jahren sollen auch in diesem Jahr wieder von allen Anwesenden gemeinsam ein paar bekannte Volkslieder gesungen werden. Und da das sogenannte Rudelsingen ja zurzeit sehr angesagt ist, wird sicherlich ein kräftiger, gemeinsamer, Gesang herauskommen. Jetzt bleibt nur noch auf schönes Wetter zu hoffen, denn bei Regen muss die Veranstaltung leider ausfallen.

Herzlich willkommen sind Zuhörer aus Weyhe und umzu ebenfalls, wenn der Männergesangverein Liedertafel Bassum am Mittwoch, 4. Juli, um 19 Uhr an der Freudenburg in Bassum sein Sommerkonzert veranstaltet. Auch der Männerchor „Eintracht“ Weyhe ist von den Bassumern zu diesem Termin eingeladen worden und wird mit einigen Liedern dort auftreten.