Wespen fliegen auf ihr Nest zu, das sie in einem Hohlraum in der Wand eines Wohnhauses gebaut haben. (Frank Rumpenhorst, dpa)

„Das für Wespen optimale Wetter bescherte uns ehrenamtlich tätigen Wespenberatern – Heiner Wolfrum für die Stuhrer Bereiche Moordeich, Stuhr und Brinkum sowie Erich Sigloch für die übrigen Ortsteile, eine arbeitsintensive und stressige Saison. Für mich, Erich Sigloch, der seit mehr als 25 Jahren im Einsatz ist, war es das Rekordjahr schlechthin.

Es begann mit den absolut harmlosen Mauer- und Sandbienen an warmen Sonnentagen im zeitigen Frühjahr. Diese werden, weil sie durchaus auch in kleinen Schwärmen auftreten, irrtümlich für Wespen gehalten.

Danach erreichten uns vermehrt Anrufe bezüglich der sogenannten Sächsischen Wespe. Wohl auch deshalb, weil deren Nester sich in der Regel gut sichtbar in Gartenhäuschen, Garagen und so weiter befinden. Es erfolgten von mir sieben Umsiedlungen dieser Art in speziellen von mir entwickelten und bewährten Umsiedlungskästen. Kuriose Fälle: Nest am beweglichen Teil eines Garagentores. In einem anderen Fall befanden sich gleich zwei Nester unter den Bohlen einer Dachterrasse. Die Sächsische Wespe, deren Völker nicht so stark und auch nie lästig werden, hat sich in diesem Jahr bereits Ende Juli/Anfang August verabschiedet. Auch Nester der seltenen Mittleren Wespe konnten erfolgreich umgesiedelt werden. Auch diese Nester haben sich vor Wochen aufgelöst.

Es gab auch Meldungen der sogenannten Gallischen Feldwespe. Diese baut ihre winzigen Nester unter Dachpfannen oder auch gerne unter dem Blech von Dachfenstern. Diese absolut harmlose und auch scheue Wespenart kommt, nunmehr auch durch die Klimaerwärmung bedingt, vermehrt auch in nördlichen Gefilden vor und erreicht eine Volksstärke von nur 10 bis 30 Tieren.

Es gab auch Umsiedlungen der nicht so beliebten Gewöhnlichen Wespe und der eher seltenen Deutschen Wespe. Diese werden als Dunkelnister (in der Erde oder auf Dachböden) relativ spät gemeldet. Die Gewöhnliche Wespe macht dann den überwiegenden Teil der Anrufe aus. Beide Arten sind langlebig und zu fortgeschrittener Zeit auch lästig.

Einige spektakuläre Umsiedlungen hat es auch bei den Hornissen gegeben. So musste etwa ein Hornissenvolk auf dem Campingplatz am Steller See umgesiedelt werden. Hier hatte sich ein Volk in einem Meisennistkasten entwickelt. Wegen der Enge im Nistkasten wurde, typisch nur bei den Hornissen, ein Filialnest in einem etwa sechs Meter entfernten Schuppen begonnen. Nach einigen technischen Schwierigkeiten und zwei Hornissenstichen bei Heiner Wolfrum konnten wir Vollzug melden. Kollege Wolfrum hatte wegen der extremen Hitze auf einen Schutzanzug verzichtet.

In einem anderen Fall hatte sich ein Hornissenvolk in einer Lautsprecherbox in einer Werkstatt verschanzt. Dieser Fall konnte unerwartet unkompliziert mit einem modifizierten größeren Umsiedlungskasten gelöst werden.

Insgesamt wurden von uns beiden über 40 Umsiedlungen vorgenommen. Es erreichten mich bis heute 90 und bei meinem Kollegen Wolfrum 140 Anrufe. Wir sind gespannt, wann in diesem Jahr die Gewöhnliche, die Deutsche Wespe und die Hornissen ihren Flugbetrieb einstellen.

Allen Wespenbesitzern der Hinweis: Das Volk mit Altkönigin, Arbeiterinnen und später auch Männchen (nach Paarung mit den Jungköniginnen) sterben am Ende der Saison. Das alte Nest wird nicht wieder benutzt und es verbleibt auch keine Wespe in diesem. Nur eine geringe Anzahl der begatteten Jungköniginnen überlebt den folgenden Winter, um sich im Frühjahr des nächsten Jahres ein neues Quartier zu suchen.

Zum Schluss noch ein Appell an alle Hausbesitzer: Zumindest im Eingangs- und Terrassenbereich sollten alle für Wespen geeignete Ritzen abgedichtet werden, Lüftungsschlitze mit Fliegendraht verschlossen werden. Dieses erspart den durchaus nützlichen Wespen den späteren Tod durch Vernichter.“