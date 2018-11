In Zukunft investieren: Energie sparen

Das richtige Dämmmaterial

So umweltfreundlich bauen oder sanieren, wie möglich: Dies liegt Bauherren am Herzen. Nur was ist ein sinnvoller Weg, um eigene Vorstellungen von Wohnkomfort und Langlebigkeit mit der Ökologie in Einklang zu bringen? Auch wenn viele zuerst an natürliche Materialien denken, überzeugen die Naturbaustoffe nicht in jedem Vergleich, wie das Beispiel der Dachdämmung zeigt.