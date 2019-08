Fahrradmechatroniker Frank Gödeke, Azubi Damien Gleisenberg und Inhaber Rüdiger Haun (v.l.) kümmern sich bei Zweirad Bindhammer in der Ritterhuder Straße um die fahrbaren Untersätze der Osterholz-Scharmbecker. (Christa Neckermann)

„In unseren Breitengraden ist das Fahrrad aber eher ein Freizeit- und Sportgerät“, sagt Rüdiger Haun. Er eröffnete vor zehn Jahren Zweirad- Bindhammer in der Ritterhuder Straße 1 in Osterholz-Scharmbeck als Filiale des seit mehr als 100 Jahren bestehenden Hauptgeschäfts in Bremen. Mit einer ausführlichen Beratung, schneller Hilfe und technischem Sachverstand bietet Haun seinen Kunden einen Anlaufpunkt rund um den Drahtesel. Besonders die umfassende Beratung ist es, die Inhaber Haun, Fahrradmechatroniker Frank Gödeke und den Auszubildenden Damien Gleisenberg auszeichnen. Der Chef hat festgestellt, dass die Leute beim Kauf häufig auf die falschen Dinge achten: „Die Kunden wollen zum Beispiel ein leichtes Rad, und wählen einen Alu-Carbon- oder Titan- Rahmen. Dabei bedenken sie aber nicht, dass Metall generell starr ist und die Unebenheiten des Untergrunds an den Rahmen und damit an den Radfahrer weiterleitet.“ Selbst wenn auf eine gute Federung geachtet wird, hilft diese nur, wenn der Rahmenschwerpunkt so unterhalb des Fahrers liegt, dass die

Federung auch ihre Arbeit übernehmen kann. „Entscheidend für eine lange Freundschaft zwischen Fahrrad und Radfahrer ist daher das Fahrgefühl“, erläutert Haun.

Er macht seinen Kunden daher ein ungewöhnliches, aber durchaus sinnvolles Angebot: „Probieren Sie das Rad, dass Sie sich ausgesucht haben, ausführlich in dem Gelände aus, in dem Sie es zukünftig nutzen wollen.“ Wer überwiegend in der Stadt unterwegs sein möchte, sollte probehalber die Seitenstraßen mit Schotterbelag oder die Kopfsteinpflasterung ausprobieren, bevor er sich endgültig für einen neuen fahrbaren Untersatz entscheidet. „Hier trennt sich dann meist schnell die Spreu vom Weizen. Vielleicht sehen schlanke Rennräder mit schmalen Reifen besser aus, doch das Fahrgefühl auf dicken Ballonreifen ist im Vergleich einfach besser“, erläutert der Experte.

Bereit für die Zukunft

Wichtig ist ihm zufolge auch die Rahmengröße. Wer es auf dem Rad bequem haben möchte, sollte auf den richtigen Abstand zwischen Sattel und Pedale achten. „Wir

bieten Rahmen bis zu 64 Zentimetern Höhe an. Das entspricht dem Abstand zwischen der Mitte des Tretlagers bis zur Sattelstütze. Gerade großgewachsene Personen wissen dieses Verhältnis zu schätzen“, sagt Haun.

Bei Zweirad Bindhammer in der Ritterhuder Straße finden Radsportfreunde neben Kinder-, Touren- und Rennrädern selbstverständlich auch moderne Elektroräder in jeder Form, Farbe und aus unterschiedlichen Materialien.

Es muss laut dem Inhaber auch nicht immer die alte Fahrradkette sein, die das Rad antreibt – viele Modelle nutzten bereits einen Zahnriemen, der nicht nur wartungsarm läuft, sondern auch angenehm leise ist.

Neben den bereits erwähnten Metallrahmen steht bei Zweirad Bindhammer auch das im Mai diesen Jahres auf der Publica „meistgestreichelte“ Fahrrad im Sortiment, sagt Haun schmunzelnd. „Wir haben ein wunderbares Rad, dessen Rahmen aus Bambus gefertigt wurde. Durch einzelne Kammern und eine dicke Außenwand ist der ghanaische Bambus extrem stabil, steif und gleichzeitig leicht. Das sind perfekte Eigenschaften für einen Fahrradrahmen. Zudem nimmt Bambus die Schwingungen des Untergrundes auf, leitet sie aber nicht an den Fahrradfahrer weiter“, erläutert der Radexperte.

Die Rahmen des Bambusrades werden in Ghana von dem sozialen Projekt Yonso gefertigt. Jeder Rahmen benötigt etwa 80 Stunden Handarbeit. Dabei werden die Verbindungen zwischen den Bambusrohren aus Hanffasern und Harz hergestellt, abgeschliffen und perfektioniert. Danach kommen sie nach Deutschland, wo sie in einer Kieler Manufaktur von ausgebildeten Fahrradmechatronikern zu Kompletträdern montiert werden, erläutert Haun. „Diese Bambus-

räder sind tatsächlich bereit für die Zukunft. Sie können auch als Elektroräder mit einem Shimano-

Motor ausgestattet werden“, sagt der Fachmann.

„Die Fahrradreparatur ist in den vergangenen Jahren zunehmend aufwendiger geworden“, sagt Haun aus eigener Erfahrung. „Heute muss der Fahrradmechaniker auch in der Lage sein, die komplette Technik zu warten und zu pflegen. Daher bilden wir Fahrradmechatroniker aus, die unsere Kundenräder allen

Alters fachlich einwandfrei reparieren und warten.“

Am heutigen Donnerstag feiert Zweirad Bindhammer sein zehnjähriges Bestehen der Filiale in

Osterholz-Scharmbeck. Haun und sein Team laden aus diesem Grund zum Sommerfest ein. „Wir wollen die hinter uns liegenden 120 Monate mit 120 Bratwürsten und 120 Bier mit unseren Kunden feiern und freuen uns auf viele Besucher.“

