Nachwuchs für Sophia Vegas: Die 31-Jährige brachte am Sonntag ihr erstes Kind zur Welt. Im „Cedas-Sinai“-Hospital, wo zuvor schon Stars wie Beyoncé, Victoria Beckham und Salma Hayek ihre Kinder geboren hatten, erblickte die kleine Amanda Jaqueline das Licht der Welt. Der Vater der Kleinen ist Daniel Charlier.

Bert Wollersheim, mit dem Sophia Vegas einst sieben Jahre verheiratet war, überbrachte Glückwünsche zur Geburt des Mädchens. Gegenüber der „Bild“ sagte ihr Ex-Mann: „Ich freue mich sehr, dass alles gut gegangen ist. Ich habe bis zur letzten Minute meine Bedenken gehabt, da die Umstände nicht so normal waren.“

Damit spielt der 68-Jährige auf den Schönheitswahn und die zahlreichen Schönheitsoperationen von Vegas an. Für eine Wespentaille hatte sich die 31-Jährige sogar eine Rippe entnehmen lassen, was bei einer Schwangerschaft ein beträchtliches Risiko darstellt. „Wie man ja weiß, ist Sophia sehr eitel, vielleicht führt sie ihr Leben nun etwas anders mit ihrem kleinen Glück. Bei so einem Menschenwunder ist demütige Dankbarkeit an der Reihe, dass man in sich geht und sagt, dass auch mal Ruhe an der Reihe ist“, hoffte deshalb Bert Wollersheim im Interview mit der „Bild“.