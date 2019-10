Das sieht richtig gut aus

Nicht etwa professionelle Models, sondern Bewohner des Quartiers präsentieren am Sonnabend, 2. November, die Mode der Boutique Nila Fashion. (Nila Fashion)

Wie attraktiv sich die kommenden Wochen und Monate verpacken lassen, zeigt sich am Sonnabend,

2. November, ab 17 Uhr im Gemeindezentrum der Martin-Luther-­Gemeinde. Das Team von Nila ­Fashion hat sich für seine große Herbst/Winter-Modenschau mit einer Reihe weiterer schönheitsbewusster Profis aus dem Stadtteil ­verstärkt.

Das Publikum darf sich nicht auf aktuelle sowie brandheiße Trends freuen, sondern auch auf eine tolle Show mit Musik von DJ Robert und einem Auftritt des Tanzprofis Michele Cantanna. Das Foyer des Gemeindezentrums in der Neukirchstraße 86 wird von 17 Uhr an zum Laufsteg.

Nicole Lange, Inhaberin von Nila Fashion, ist die Initiatorin der Modenschau. (Roland Scheitz)

Das Schönste dabei ist: Findorfferinnen und Findorffer im Alter zwischen 25 und 70 Jahren führen vor, wie sich die Mode von Nila Fashion auf das Vorteilhafteste tragen und kombinieren lässt. Die Damen und Herren demonstrieren gleichzeitig, dass es für die frischen Trends ­keine Altersbegrenzung und keine Einheitskörper benötigt, sondern nur eine gesunde Portion Freude daran, sich modisch aus dem grau-beigen Einerlei hervorzuheben.

Um das spannende Ereignis herum ist zu sehen, wie viel Findorff

in ­Sachen Mode und Beauty zu bieten hat: Die Kollegen von Optik ­

Theilen steuern die Trends der angesagten Brillenmode bei. Friseurmeisterin Sabrina Menke von Sabrinas Hairzstück, Münchener Straße 25, frisiert die Models. Kosmetikerin Stefanie Kudla, die mit ihrer Skin Manufaktur demnächst ebenfalls die Münchener Straße verschönern wird, übernimmt das professionelle Make-up. Das Floristenteam von Blumen Timm schließlich setzt den Raum mit den Schönheiten der herbstlichen Natur perfekt in ­Szene.

Gespannt erwarten dürfen die Zuschauer die Show von Michele Cantanna von der Tanzarena Bremen. Der professionelle Tänzer, Choreograf, Tanzpädagoge und ­Vizeweltmeister von 2016 im Show Dance Latin begeisterte vor Kurzem das Publikum der Hansestadt mit seiner Tanztheater-Performance „Freak Show“.

Begrenzte Ticketanzahl

Die Idee zu diesem ganzheitlichen Modeereignis stammt von ­Nicole Lange, die mit ihrer Boutique Nila Fashion vor etwas mehr als einem Jahr in Findorff eingezogen – und richtig gut angekommen ist. Die Modeexpertin hat sofort den Kontakt zum Stadtteil gesucht und sich dem Verein der Findorffer Geschäftsleute angeschlossen. „Zusammen können wir eine Menge bewegen“, sagt die Unternehmerin.

Modisch sucht die Expertin gezielt nach ungewöhnlichen Designs und Materialien. Der Stil, mit dem sie den Geschmack ihrer Kundschaft trifft, ist lässig, fröhlich, alltagstauglich, häufig fair, ökologisch sowie nachhaltig produziert und stammt von kleineren Labels, die nicht an jeder Ecke zu bekommen sind.

In der Boutique in der Hemmstraße 112 können sich Frauen von Kopf bis Fuß einkleiden: von Dessous und Shapewear über Schuhe sowie Accessoires bis hin zu außergewöhnlichem Schmuck. Im Lauf der Zeit und auf vielfachen Kundenwunsch hat aber auch die Männermode immer mehr Raum eingenommen.

Die Zentrale des Unternehmens befindet sich in der Kornstraße 116, wo die Geschichte von Nila Fashion vor sechs Jahren zunächst als Onlineshop begann. Doch die Kunden wünschten sich mehr als das. „Wir hörten oft, dass sie die Kleidung sehen, anfassen, anprobieren wollten“, erläutert Lange. Um die Findorffer Kunden kümmern sich mit Leidenschaft die Kolleginnen Ramona Rother und Sabine Lüske sowie Vertriebsprofi Rüdiger Lauterbach.

Bitte beachten: Die Plätze für die Modenschau am Sonnabend, 2. November, sind begrenzt. Die Eintrittskarten zum Preis von drei

Euro sind erhältlich bei Nila Fashion, Hemmstraße 112 oder Kornstraße 116, und in der Martin-Luther-­Gemeinde. Der Erlös aus dem Ticketverkauf wird an die Gemeinde gespendet.