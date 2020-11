Kylie Jenner folgen auf Snapchat 36,5 Millionen Menschen. Damit ist die 23-Jährige die reichweitenstärkste Snapchatterin der Welt. (2018 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Zwar avancierte die Social-Media-Plattform TikTok in den vergangenen Monaten zum absoluten Shootingstar der digitalen Welt, doch auch Snapchat erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Über 249 Millionen Nutzer, vorwiegend in der jungen Zielgruppe, bewegen sich täglich in dem Messengerdienst - Tendenz steigend. Damit ist die Plattform auch für Influencer bestens zum Austausch mit ihren Anhängern geeignet. Welche Creator dabei besonders erfolgreich waren, ließ sich bis dato nicht feststellen, weil keine Abonnentenzahlen angezeigt wurden. Nun steuert Snapchat nach und ermöglicht reichweitenstarken Kanälen diese Anzeige.

In einer Auflistung der Online-Marketing-Plattform OMR wird dadurch erstmals deutlich, wer über Snapchat besonders viele User erreicht. Angeführt von Kylie Jenner mit 36,5 Millionen und Kim Kardashian mit 26,9 Millionen Nutzern, werden die ersten fünf Plätze des globalen Rankings ausschließlich von Angehörigen des Kardashian-Jenner-Clans besetzt. Außerdem in den Top 20 platziert sind die Musiker DJ Khaled (Platz 8 mit 13,4 Millionen Abonnenten) und Justin Bieber (Platz 17 mit 8,9 Millionen Abonnenten). Weitere Promis, die zu den gefragtesten Profilen gehören, sind TikTok-Influencerin Charli D'Amelio, Pornodarstellerin Mia Khalifa und Sängerin Lauren Gray.

Lena Mantler (links, mit Schwester Lisa) hat mit 1,2 Millionen Fans den reichweitenstärksten deutschen Snapchat-Kanal. (2019 Getty Images/Andreas Rentz)

Kylie Jenner (36,5 Millionen)

Kim Kardashian (26,9 Millionen)

Khloé Kardashian (16,4 Millionen)

Kendall Jenner (15,8 Millionen)

Kourtney Kardashian (15,2 Millionen)

Charli D'Amelio (14,2 Millionen)

Addison Rae Easterling (14 Millionen)

DJ Khaled (13,4 Millionen)

Selina Gomez (12,8 Millionen)

Jeffree Star (12,5 Millionen)

James Charles (12,5 Millionen)

Ariana Grande (12,3 Millionen)

Mia Khalifa (11,4 Millionen)

Kevin Hart (10,9 Millionen)

Loren Gray (10 Millionen)

Bhad Bhabie (9,6 Millionen)

Justin Bieber (8,9 Millionen)

Dan Bilzerian (8,8 Millionen)

Austin McBroom (8,1 Millionen)

Nochillsnaps (7,8 Millionen)

Deutsche Snapchat-Influencer weit abgeschlagen

Mit großem Abstand auf die international gefragten Accounts folgen die Profile deutscher Snapchat-Influencer. Lediglich zwei Profile knackten die Millionenmarke: Lena Mantler mit 1,3 Millionen Fans und Bibi's Beauty Palace mit 1,2 Millionen Anhängern. Ebenfalls beliebt sind die Profile von Shirin David, Dagi Bee, dem FC Bayern München und Stefanie Giesinger.

Lena Mantler (1,3 Millionen)

Bibis Beauty Palace (1,2 Millionen)

Shirin David (952.000)

Dagi Bee (925.000)

Julienco (910.000)

FC Bayern (660.000)

Stefanie Giesinger (597.000)

Melina Sophie (578.000)

Laserluca (555.000)

Paola Maria (527.000)

Leni Marie (424.000)

Marvyn Macnificent (410.000)

Aaron Jablonski (387.000)

Lea Pietsch (Looskanal) (365.000)

Mike Singer (357.000)

Sarah Harrison (355.000)

Alina Mour (346.000)

Joeys Jungle (343.000)

Sinan G (325.000)

Lukas Rieger (323.000)