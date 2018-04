Mai, im Sportpark Grambke das große traditionelle Junioren-Kreisturnier statt. Der ausrichtende Kreis Bremen-Nord des Bremer Fußball-Verbandes hat in Zusammenarbeit mit dem ansässigen 1. FC Burg im Vorfeld wieder ganze Arbeit geleistet und für die Veranstaltung einiges auf die Beine gestellt. 60 Mannschaften aus dem kleinsten Fußballkreis Deutschlands haben für dieses Turnier mit Familien- und Festcharakter für Minis sowie G-, F-, E- und D-Junioren (vier bis zwölf Jahre) ihr Kommen zugesagt. Die teilnehmenden Nachwuchsmannschaften sind nicht nur auf Siege, Punkte und Tore aus, sondern auch auf den Spaßfaktor. „Wie zuletzt soll der Spaß auch in diesem Jahr wieder im Vordergrund stehen“, gibt Michael Salamon vom Kreisjugendausschuss das Motto für die ganztägige Veranstaltung vor. Dass diese Art der Turnierausrichtung ankommt, zeigen die konstant hohen Teilnehmerzahlen bei dem stets am Tag der Arbeit stattfindenden Turnier.

Für die Veranstaltung wird die Volksbank Bremen-Nord zum fünften Mal in Folge als Hauptsponsor auftreten. Durch die großartige Unterstützung der Volksbank um Marketingleiter Hartmut Schulz und Daniela Gercken werden in diesem Jahr unter anderem Gutscheine für insgesamt fünf Trikotsätze unter den teilnehmenden Vereinen verlost, die beim langjährigen Kooperationspartner Sportshop Günter Hermann in Osterholz-Scharmbeck eingelöst werden können. Das Sportgeschäft des ehemaligen Fußball-Nationalspielers wird auch wieder einen kleinen Verkaufsstand auf dem Turniergelände aufbauen, wo diverse Sportartikel zu moderaten Preisen erworben werden können. Durch das Engagement des zweiten Hauptsponsors – Pensum Personaldienstleistungen Bremen um Stephan Meyer –, der das Turnier schon über zehn Jahre unterstützt, erhält jedes der etwa 550 Kinder einen kleinen Pokal als Andenken an das Turnier.

„Mit dem rührigen Sponsoring der Volksbank und von Pensum, die uns ihre langfristige Unterstützung zugesagt haben, konnten wir wieder gemeinsam ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine stellen. Unser neuer Kreisvorsitzender Matthias Schmit und unser Kreisjugendausschuss um Karsten Wolf, Michael Salamon und Heinrich Marschollek werden dazu am Dienstag 60 Mannschaften aus allen Vereinen unseres Kreises begrüßen können. Wir hoffen auf eine tolle Veranstaltung bei bestem Wetter“, so BFV-Vizepräsident Holger Franz.

Die Veranstaltung wird um 9.30 Uhr von BFV-Präsident Björn Fecker mit den Mini-, G- und F-Junioren-Turnieren eröffnet; die ersten Sieger werden gegen 13 Uhr geehrt. Das Turnier geht dann weiter mit den Turnieren für die E- und D-Junioren-Teams und endet gegen 17.30 Uhr.

Als besonderer Höhepunkt wird Bundesligaschiedsrichter Sven Jablonski am Nachmittag ab 15 Uhr beim Turnier vorbeischauen. Der sympathische Blumenthaler steht den Mädchen und Jungen für Fotoshootings, Autogrammwünsche, Betreuung der Jungschiedsrichter und für die Siegerehrung des zweiten Turnierblocks zur Verfügung. Für das leibliche Wohl der zu erwartenden über 1000 Jugendspieler, Eltern und Zuschauer sorgen zahlreiche Mitglieder und Eltern der Jugendabteilung des 1. FC Burg um Jugendleiter Olaf Schallert.